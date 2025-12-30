南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

民進黨立委賴瑞隆30日上午召開「反對藍白卡預算、呼籲速審護高雄」記者會，譴責中共環台軍演是嚴重挑釁，同時也痛批藍白連手阻擋中央總預算，將直接影響高雄市的新興建設，反問藍白是不是在配合中共？





賴瑞隆批藍白阻擋中央總預算 影響高雄建設

民進黨立委賴瑞隆30日上午召開「反對藍白卡預算、呼籲速審護高雄」記者會，痛批藍白連手阻擋中央總預算，影響高雄市的新興建設。（圖／民視新聞）

「拒絕藍白杯葛！捍衛高雄建設！」拿著手板，高喊口號，民進黨立委賴瑞隆，在多名綠營高雄市議員和議員參選人的陪同之下，召開「反對藍白卡預算、呼籲速審護高雄」記者會，由於正值中共對台圍島軍演，賴瑞隆強力譴責，「在雙城論壇剛結束的同時，馬上就宣布要環台軍演，把台灣全部做包圍，這是對台灣嚴重的挑釁，也是對台海的和平嚴重的威脅，所以我們強力的譴責，這種中共蠻橫惡霸的行為。」

不只要面對外部敵人，對內也有藍白連手阻擋中央總預算，賴瑞隆就問是不是在裏應外合？「藍白的國會多數持續的杯葛立法院的總預算，特別是立法院的總預算裡面有很多涉及到國防預算，被杯葛了之後，有將近780億的國防預算是被阻擋的，那難道國民黨民眾黨在配合中共嗎？」賴瑞隆說，中央總預算卡關，將直接影響地方民生基礎與新興建設推動，以高雄為例，包括大林蒲遷村所需的81億，以及 AI城市等新興建設，都會被延宕，呼籲藍白速審，勿讓高雄城市發展與市民權益，被迫承擔政治操作的代價。

















