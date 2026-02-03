賴瑞隆批「沒政見」 柯志恩反嗆：不會用泰勒絲譁眾取寵

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（3）日狠酸，到現在未看見國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩提出任何具體政見，更喊話藍白別再擋中央總預算。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（3）日狠酸，到現在未看見國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩提出任何具體政見，更喊話藍白別再擋中央總預算。對此，柯志恩回擊，中央總預算僵局，原因在於行政院未依法編列軍人加薪及退休警消相關預算，反嗆自己政見不會有請美國流行音樂天后泰勒絲來高雄開唱這種空泛及譁眾取寵的內容。

賴瑞隆直批，國民黨在立法院阻擋總預算審查，甚至連付委討論的機會都不給，嚴重影響高雄各項建設發展，是「對不起高雄人民的行為」。他也特別點出《財政收支劃分法》爭議，質疑柯志恩擔任國民黨智庫執行長期間，曾主張「台北首都加給3％」版本，恐讓高雄實質短少200多億元資源，捷運經費更可能因此少了103億元，要求對手說清楚立場。

談到選戰節奏，賴瑞隆表示，初選結束後，已陸續整合組織與競選團隊，農曆年間將全面走訪高雄各地廟宇，與鄉親互動祈福，並規畫與總統賴清德、副總統蕭美琴及高雄市長陳其邁合體拜票。

他強調，民進黨在初選階段已提出多項政策與政見，未來也將整合黨內邱議瑩、許智傑、林岱樺等人提出的政見，年後正式對外公布完整版本，反酸「目前為止，還沒聽到柯志恩提出任何政見」。

對此，柯志恩反駁，中央總預算僵局，起因行政院不依法編列軍人加薪及退休警消待遇預算，身為立法委員，賴瑞隆應站在監督面，強力要求行政院依法編列預算，在野黨已多次呼籲，行政院只要編列相關預算，立法院即可進行審查總預算，高雄是軍事重鎮，退休警消與現役軍人及眷屬眾多，賴瑞隆身為民意代表，卻跟違法的行政院站在一起混淆視聽，賴瑞隆應該先向所有高雄軍警消及眷屬道歉。

柯志恩說明，在野黨已主動將「縣市管河川及排水整體改善計畫（35億）」及「TPASS通勤月票執行計畫（15.8億）」等38項民生新興預算抽出先審，民生建設從未停擺，卻遭到民進黨立委反對，「請問賴瑞隆，到底是誰不審預算？」

至於財劃法修正爭議，柯志恩進一步指出，高雄市115年度整體財源預估高達1274億元，比114年度的1228億元增加46億元。在第二次修法後，更爭回中央應給高雄的190億元一般性補助，並明訂一般性補助不得減少，且計畫型補助不得少於過去十年平均，這是為地方財源做出明確保障。但賴瑞隆對於行政院過去無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，甚至後來對財劃法不副署、不執行的傲慢態度都不敢替高雄人向行政院過一聲，顯見賴瑞隆只甘於當賴政府的橡皮圖章，毫不在乎高雄的建設與發展。

針對政策牛肉方面，柯志恩重申，她已公開說明多次，會依照自己的步調，從3月開始陸續提出對於高雄的城市願景與政見，也不會有請泰勒絲來高雄開唱這種空泛及譁眾取寵的內容，也請賴瑞隆不用著急，屆時可以將彼此的政見交給市民朋友檢視。

