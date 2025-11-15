賴瑞隆找來藝人加持市場拜票 沿途民眾熱情歡迎
南部中心／曾依翔 鄧山田 高雄市報導
民進黨高雄市長初選戰況激烈，立委賴瑞隆上午帶著藝人梁又南和阿龐來到岡山文賢市場迺市場，邊吃邊逛，沿途受到民眾攤商熱情歡迎，今天恰巧是賴瑞隆的生日，藝人特別送上蛋糕，賴瑞隆也許願，希望能心想事成，通過初選和大選，當選高雄市長。
賴瑞隆找來藝人加持市場拜票 沿途民眾熱情歡迎（圖／民視新聞）
岡山文賢市場上午超級熱鬧，已經登記參選民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，帶著藝人梁又南和阿龐來迺市場，和攤商民眾熱情打招呼，看到熟面孔，攤商又驚又喜，還稱讚梁又南本人比較漂亮，比較年輕。立委賴瑞隆是市場出身的小孩，平常也是家庭煮夫，逛起來市場，和當立委一樣專業，鷹眼掃到美食就停下來買，三人當場吃起來，成了最稱職市場觀光大使。民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆表示利用假日的時間一方面來陪我掃街，跟大家拜訪一方面也來品嘗，我們岡山在地的美食，不管是剛吃到好多的東西，都非常地精彩更重要也希望，讓更多的我們的鄉親們能夠看到，只有在電視上能看得道的兩位大明星。
賴瑞隆找來藝人加持市場拜票 沿途民眾熱情歡迎（圖／民視新聞）
賴瑞隆從小看媽媽賣肉粽，也吃肉粽長大，肉粽攤當然不能錯過，11月15號碰上是賴瑞隆生日，藝人送上蛋糕，市場成了獨特慶生會。民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆說，我也希望我能夠順利地初選大選都過關，選上高雄市長全力來讓我們的人民，讓我們的高雄讓我們的台灣更好。生日願望希望能當選高雄市長，首先得通過戰況激烈民進黨高雄市長初選，賴瑞隆找來藝人加持，吸引選民目光，拉抬聲勢。藝人梁又南表示，最訝異的是大家主動來跟賴委員打招呼，可見得大家他在市民心中，是一個被肯定的人。藝人阿龐表示，我覺得今天來吃得好飽好好玩喔。
