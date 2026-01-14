賴瑞隆拋「邀泰勒絲開唱」、柯志恩喊「與新潮流決戰」 韓國瑜反應曝

記者楊士誼／台北報導

聽到賴瑞隆「邀泰勒絲開唱」、柯志恩「與新潮流決戰」的提問，韓國瑜僅表示「好、好」。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長初選民調，由立委賴瑞隆出線，可望獲得民進黨提名；賴瑞隆先前也拋出「邀泰勒絲來高雄」政策。參選高雄市長的國民黨立委柯志恩則表示，可視為她與新潮流的選戰。對此，曾為高雄市長的立法院長韓國瑜今（14）日被媒體追問相關問題，韓國瑜僅在簽到後說了「好、好」之後，便匆忙步入會議室。

賴瑞隆在初選期間曾拋出多項政策，包括讓高雄平均薪資增加1萬、在205兵工廠舊址興建大巨蛋、邀請泰勒絲（Taylor Swift）到高雄開唱等。而初選勝出後，賴瑞隆也拋出「三個優先」承諾；第一是「團結團結團結」，團結所有的力量、第二，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮、第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

柯志恩昨日受訪時則表示，未來是她與賴瑞隆的對決，可視為她與新潮流的選戰。她也表示，未來選戰會是以小搏大、逆勢逆轉的進行。無論從高雄的結構面來看，或是對方所撒下的資源，她都會以人民為靠山爭取認同，展開君子之爭。

而立法院今天召開「彈劾總統案」公聽會，曾任高雄市長的韓國瑜今天主持議事前被媒體追問，有關柯志恩「與新潮流的選戰」以及賴瑞隆「邀泰勒絲來高雄」的看法，韓國瑜僅在簽到後表示「好、好」之後，匆忙步入會議室。

