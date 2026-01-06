賴瑞隆拚民進黨高雄初選 邱志偉全程陪同拜票

南部中心／林樹銘 高雄報導

爭取民進黨高雄市長的立委賴瑞隆，把握民調進行前最後時刻，6日一早就到路竹站路口跟準備上班、上課的民眾拜票，在地立委邱志偉全程陪同，他更大讚賴瑞隆有多年市府行政經驗，又是立法院最優質的立委，相信他絕對是可以帶領高雄的最佳人選。

賴瑞隆站街頭拜票，立委邱志偉陪同，賴瑞隆彎腰鞠躬尋求選民支持。（圖／民視新聞）

立委賴瑞隆：「邱志偉賴瑞隆跟你們拜託，下星期電話民調賴瑞隆拜託。」雙手握拳深深一鞠躬，立委賴瑞隆站在路竹區的路口與準備上班上課的民眾拜票，在地立委邱志偉全程陪同，他更大讚賴瑞隆是可以帶領高雄走向未來的最佳人選。立委邱志偉：「賴瑞隆在市政府服務有十年，行政經驗非常豐富如果當選可以馬上上手。」向騎士、向駕駛揮手道早安，賴瑞隆說，北高雄的發展一直是他長期關注的焦點，他會與邱志偉共同合作，讓路竹不管是科技產業或是交通網絡邁越來越好。立委賴瑞隆：「工作、工作、工作，希望讓大高雄更進步發展，未來我們一定全力以赴不只大高雄，包括北高雄包括邱志偉委員這幾年，努力的成績我們全力的延續下去。」民眾：「高雄需要一個有市政經驗的一個市長，相信賴瑞隆他可以馬上做得到的。」

賴瑞隆徒步掃市場，緊握鄉親雙手展現親民，民眾比讚大喊凍選。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市長民調初選下周就要展開，賴瑞隆馬不停蹄，站完路口後又徒步在市場掃街。立委賴瑞隆跟攤商說，妳的辛苦我都了解，因為我小時候也是在市場長大的。走進每一個攤位，緊握攤商的手，傾聽需求，賴瑞隆親民的一面讓鄉親感到暖心，不僅騎士特別停下來加油，還有民眾舉起他的手高喊凍選。從市場頭走到市場尾，賴瑞隆馬上又登上宣傳車，繞行路竹區的大街小巷，還有駕駛特別搖下車窗向他喊加油，賴瑞隆一整天行程滿滿，要把握最後時間爭取選民支持，挑戰高雄市長大位。

