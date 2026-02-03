賴瑞隆拜會民進黨高雄市黨部（1） (圖)

一年走到尾聲，尾牙像是一個溫柔的停頓，讓人腳步慢下來，好好吃一頓，抽個獎，讓老祖宗好好保佑一下，也把這一年的辛苦做一個總結。 為什麼尾牙要吃刈包？ 其實身體早就知道答案 台灣習俗裡，尾牙（2月3日）要吃刈包，把熱騰騰的饅皮張開，夾進滷得入味的豬肉、花生粉與酸菜。元氣中醫師王大元分享，從中醫的角度來看，這樣的組合其實很貼近身體的需要。古早的人勞動過頭，溫熱的熟食能夠安撫勞累的脾胃；帶點油脂的肉，補回被消耗的能量；花的溫潤與酸菜的微酸，不僅讓滋養不會太厚重，也讓食慾大增。 勞累的脾胃 刈包剛好補回被消耗的一年 年末天氣轉涼，生活卻不見得慢下來，選擇一份簡單、溫和、能被身體好好接住的食物。慢慢吃，細細嚼，讓胃暖了，氣順了，人也能跟著靜下來。尾牙的刈包，提醒我們把一年走過的路，溫柔地包容起來，然後，留一點餘力，走向下一年。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·花生製品這樣保存恐產生「一級致癌物」！ 專家示警：就算煮熟還是會中毒 ·無糖饅頭對血糖影響比較小？專家實測曝驚人結果 這1種饅頭糖友得小心

常春月刊 ・ 38 分鐘前