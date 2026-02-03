賴瑞隆拜會黃文益整備市長選戰 再嗆柯志恩阻擋高雄發展 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆 今（3）日親赴高雄市黨部拜會主委黃文益、評召柯景雲及多位執評委幹部，就年底選戰整備與後續整合工作深入請益；雙方達成高度共識，高雄市黨部並宣布即刻啟動市長競選機制，展現民進黨團結一致迎戰選舉的決心。

黃文益表示，此次拜會不僅具有象徵意義，更具實質效果，市黨部首度出借鳳山辦公室，將無償提供賴瑞隆競選團隊使用，並派遣黨工團隊即刻進駐，全力投入選戰。他強調，這是史無前例的整備作為，市黨部已準備好空間與最強人力，與賴瑞隆並肩作戰。

黃文益指出，之所以全力投入資源，是為了因應國民黨立委柯志恩過度包裝、持續操弄不實資訊的選戰策略。市黨部將全力輔選賴瑞隆，延續高雄市長陳其邁施政成果，讓市民感受到民進黨是一個團結、有戰力的政黨。

賴瑞隆致詞時感謝黃文益及黨部幹部的全力支持，指出年底選戰對高雄至關重要，近期也收到許多市民朋友的鼓勵與肯定，未來將持續整合所有進步力量，讓高雄持續向前、更加美好。

賴瑞隆也特別感謝3位初選夥伴立委邱議瑩、許智傑和林岱樺，在初選結束後第一時間展現高度與格局，彼此多次會面、持續進行整合工作，為共同目標努力。他也指出，已多次向陳其邁請益，期待延續高雄市政建設。

賴瑞隆強調，陳其邁卓越的施政成績，是他最大的基礎；高雄從謝長廷、陳菊等市長一路累積的政績，獲得市民深度肯定。他表示，「高雄第四棒」將承擔責任、全力以赴，除了市長選舉，也要在議員選舉打出漂亮成績。

針對市政與國家重大議題，賴瑞隆也向柯志恩提出呼籲，高雄的持續進步仰賴中央與地方良性合作，但近來中央政府總預算遭藍白卡關，已對高雄造成實質影響，這樣的作法對不起高雄人民。此外，她批評，柯志恩擔任黨智庫執行長時主導的《財劃法》「首都加3%」方案，對南部極不公平，至今仍持續辯駁，令人遺憾。

賴瑞隆強調，國防預算對台灣與高雄都極為重要，潛艦國造與無人機產業發展，都是高雄產業轉型與國家安全的關鍵，呼籲柯志恩不要再阻擋。他表示，若要參選高雄市長，就必須真正重視高雄利益，拿出實質作為；若只配合台北黨中央、不顧高雄，高雄人不會支持。

照片來源：賴瑞隆團隊

