賴瑞隆捲兒霸凌爭議「民調第一恐生變」？他曝綠營初選戰況：近年來最激烈

藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被民進黨視為焦點戰區的高雄，黨內初選更是相當激烈，不料民調穩居第一、又傳聞是總統賴清德屬意人選的立委賴瑞隆，卻爆出兒子在學校霸凌同學的爭議，是否將影響民調受到關注；媒體人羅旺哲分析4位候選人優劣勢的同時坦言，這場初選應該是近年來「綠營高雄市長最激烈一戰」。

羅旺哲透過臉書發文直言，隨著賴瑞隆兒子爆出霸凌爭議，即便過往民調穩居黨內第一，但個人形象多少會受到影響，至於這場風波會對其支持度造成多大的損傷則仍待觀察。

廣告 廣告

立委賴瑞隆對兒子打架事件作說明。（蔡親傑攝）

至於其他三位競爭對手，羅旺哲認為，立委邱議瑩有前總統陳水扁、錢姓政院長蘇貞昌公開力挺，民調有急起直追的跡象；立委許智傑雖然討論度相對較低，但人緣最好、支持度也相當堅固；立委林岱樺則是受到貪污官司影響，不過未出現崩盤情況，因此即便落後也未必出局。

「目前『未見棄保、且人人有一拚機會』」，對此羅旺哲總結，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4位候選人各有優劣勢，雖然難以預料最終勝負，但可以確定的是，這應該是近年來「綠營高雄市長最激烈一戰」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

