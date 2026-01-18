即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民進黨立委賴瑞隆，歷經黨內初選競爭下，確定以民調第一的結果取得綠營高雄市長參選人資格，民進黨中執會也將在本（1）月21日正式提名；賴瑞隆獲得選市長的門票後，也馬不停蹄的到處掃街謝票，今（18）日下午則前往大寮林園，現場更有民眾送他肉粽、大蒜、蘿蔔，預祝賴瑞隆高票當選，相關畫面也隨之曝光。

賴瑞隆今日在高雄分成3場的謝票之旅，下午一到大寮掃街出發點時，就向來訪的民眾一一握手致謝，甚至還有民眾送他肉粽、大蒜、蘿蔔，代表寓意便是希望賴瑞隆能在2026年高雄市長選舉高票當選。

事後，賴瑞隆受訪表示，謝謝所有鄉親支持，而今日進入自己謝票的第4天到大寮林園，並感謝好戰友、民進黨高雄市大寮林園擬議員參選人洪村銘的支持，也感謝有人接到民調電話並支持他。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（中）。（圖／民視新聞）

他強調，最後階段就全力以赴爭取市民的支持，也希望大寮林園未來很多建設要進行，他會全力以赴和洪村銘、所有議員及里長大家一起加油，並和高雄鄉親站在一起，全力建設家園，「相信團結一起，高雄一定會更好」。

最後，賴瑞隆感謝大寮林園鄉親，過去從總統、市長、議員的一路支持，「我們全力以赴建設地方、建設高雄，高雄更好、台灣更好，謝謝」。





原文出處：快新聞／賴瑞隆掃街謝票！披綠袍出戰高雄市長 民眾送3物祝高票當選

