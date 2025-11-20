賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山各自努力
政治中心／綜合報導
民進黨高雄市長初選越來越白熱化，表態參選的立委賴瑞隆，在19號晚間釋出首部個人形象影片，爭取更多選民支持；同樣表態參選的邱議瑩則平常心面對，強調「兄弟登山、各自努力」。隨著高雄選戰形成四搶一局面，各路選將也磨刀霍霍，積極打造自身亮點。
立委（民）賴瑞隆：「我是一個菜市場小孩，我媽媽以前就是在市場賣肉粽，後來改賣水果，所以我從小就跟他們四處走傱。」賴瑞隆公布最新競選影片，身穿白襯衫，挽起袖子，台語貫穿整支影片，打造親和溫情牌，一心為高雄"走傱"（台語）的形象。
表態參選的立委賴瑞隆，在19號晚間釋出首部個人形象影片，爭取更多選民支持。（圖／民視新聞）
立委（民）賴瑞隆：「我是賴瑞隆，我是菜市場小孩，也是運動選手，我會為了高雄繼續走繼續打拚。」立委（民）賴瑞隆：「這是今天推出來的，第一支的競選影片，也給所有的朋友們，希望高雄鄉親，能給我更多的支持，讓我在初選大選，都能夠接棒起來，讓我們的高雄更好。」
立委（民）邱議瑩：「那個瑞隆我是今天早上，有看到他在粉專上面，公布他的競選影片，我想每個候選人，都有自己的選舉節奏，其實我的影片也在六月底，我的競辦成立的時候，我們也製作了一支競選的影片，我想大家還是一句老話，兄弟登山一起努力。」
邱議瑩一句兄弟登山各自努力，但隔空較勁的意味藏不住。（圖／民視新聞）
一句兄弟登山各自努力，但隔空較勁的意味藏不住，不只賴瑞隆推出形象影片，同樣要角逐高雄市長初選的林岱樺，也在臉書發出影片，以高雄的女兒為主題，講述童年故事與經歷。立委（民）林岱樺：「我爸爸說一句話，如果我們政治人物，不能幫人民解決問題，就沒有存在的必要。」立委（民）許智傑：「每一位高雄人成家的喜悅，都是智傑的責任。」抓住現代人的居住需求，爭取年輕選票。民進黨誰來選港都市長，四位選將勤打空戰，爭取高雄選民認同。
