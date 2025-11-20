賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力
政治中心／綜合報導
民進黨高雄市長初選越來越白熱化，表態參選的立委賴瑞隆，在19號晚間釋出首部個人形象影片，爭取更多選民支持；同樣表態參選的邱議瑩則平常心面對，強調「兄弟登山、一起努力」。隨著高雄選戰形成四搶一局面，各路選將也磨刀霍霍，積極打造自身亮點。
立委（民）賴瑞隆：「我是一個菜市場小孩，我媽媽以前就是在市場賣肉粽，後來改賣水果，所以我從小就跟他們四處走傱。」賴瑞隆公布最新競選影片，身穿白襯衫，挽起袖子，台語貫穿整支影片，打造親和溫情牌，一心為高雄"走傱"（台語）的形象。
表態參選的立委賴瑞隆，在19號晚間釋出首部個人形象影片，爭取更多選民支持。（圖／民視新聞）
立委（民）賴瑞隆：「我是賴瑞隆，我是菜市場小孩，也是運動選手，我會為了高雄繼續走繼續打拚。」立委（民）賴瑞隆：「這是今天推出來的，第一支的競選影片，也給所有的朋友們，希望高雄鄉親，能給我更多的支持，讓我在初選大選，都能夠接棒起來，讓我們的高雄更好。」
立委（民）邱議瑩：「那個瑞隆我是今天早上，有看到他在粉專上面，公布他的競選影片，我想每個候選人，都有自己的選舉節奏，其實我的影片也在六月底，我的競辦成立的時候，我們也製作了一支競選的影片，我想大家還是一句老話，兄弟登山一起努力。」
邱議瑩一句兄弟登山一起努力，但隔空較勁的意味藏不住。（圖／民視新聞）
一句兄弟登山一起努力，但隔空較勁的意味藏不住，不只賴瑞隆推出形象影片，同樣要角逐高雄市長初選的林岱樺，也在臉書發出影片，以高雄的女兒為主題，講述童年故事與經歷。立委（民）林岱樺：「我爸爸說一句話，如果我們政治人物，不能幫人民解決問題，就沒有存在的必要。」立委（民）許智傑：「每一位高雄人成家的喜悅，都是智傑的責任。」抓住現代人的居住需求，爭取年輕選票。民進黨誰來選港都市長，四位選將勤打空戰，爭取高雄選民認同。
更多民視新聞報導
賴清德聲援高市早苗挺台論！中媒竟稱「媚日戀殖」 陸委會回擊了
肚子好餓！賴清德再推「台日友好」水產晚餐 網笑：太邪惡了
賴清德公開吃壽司掀日網熱議 日人：宛如安倍挺台鳳梨名場面再現
其他人也在看
在日台灣同鄉會12團體發聲 譴責中國製造反日氛圍
（中央社記者戴雅真東京20日專電）日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。中央社 ・ 5 小時前
政院版財劃法將送立院審議 卓揆:做不到編違憲預算
政治中心／綜合報導行政院版本財劃法今天出爐，將盡速送交立院審議，卓揆強調院版可以降低重北輕南與縮短城鄉差距，讓縣市分配更公平，批藍白日前逕付二讀的版本，是逼政府違法舉債或砍其他預算，政院絕不接受違憲法律與編違憲預算，桃園市長張善政肯定方向正確，台北市長蔣萬安則喊話理性溝通。民視 ・ 53 分鐘前
資安風險－台灣企業正站在資安斷層線上
台灣企業處於資安結構性風暴的前緣，面對AI攻防升級、供應鏈高度連動、物聯網（IoT）與營運技術（OT）系統等多重挑戰。不再是單純技術問題，而是攸關企業生存與營運韌性的治理課題。然而，多數企業仍停留在傳統防禦思維，誤以為滿足法規要求，即可確保資安無虞。事實上，駭客攻擊的速度與複雜度早已遠超企業現有防護能力，傳統防線形同虛設，資安風險存在於企業營運的每個環節之中。工商時報 ・ 15 小時前
通緝犯要搬家逃竄 警急攻堅逮人查獲槍彈與喪屍煙彈
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊，日前聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場，成功逮捕28歲李姓通緝犯，查扣改造手槍、子彈及大量喪屍煙彈分裝原料及器具。桃園市刑大表示，員警追查期間，發現李嫌準備搬離藏身處並逃亡；為避免嫌犯脫逃，立即前往桃園市龜山區李嫌租屋處查緝，除當場逮人也查獲改造手槍、子彈及依托咪酯煙...匯流新聞網 ・ 3 小時前
這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由
即時中心／高睿鴻報導國民黨近日屢次爆出另國人無法接受的親中言論，例如中常委何鷹鷺，不僅被發現拍攝抖音影片、竟還身著「毛澤東頭像」衣服、公開宣揚統一台灣等言論，消息傳出後，瞬間引發輿論炸鍋。為緩解抨擊聲浪，藍營決定火速切割，給予「黨職停權」處分，也不再讓她參加今（19）天的中常會；沒想到，何鷹鷺今受訪時依舊態度強硬、還怒批是民進黨打壓言論自由，更強調自己的言論沒違反法律、也不危害台灣人的安全。民視 ・ 57 分鐘前
美豁免多項農產品對等關稅 菲商會：強化出口競爭力
（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）美國總統川普近日豁免香蕉、熱帶水果及果汁等農產品的對等關稅，出口大量此類農產品的菲律賓對此樂見其成。菲律賓商工總會（PCCI）相信，這將有助強化菲律賓產品在美國市場競爭力，減輕出口業者壓力。中央社 ・ 55 分鐘前
美密州尋求聯邦協助 向中國追討7800億疫情損害賠償
（中央社密蘇里州傑佛遜市19日綜合外電報導）美國聯邦法官3月就隱瞞COVID-19疫情案，裁定中國須賠償約250億美元（約新台幣7800億元），密蘇里州試圖扣押中國在美資產抵償，並尋求川普政府協助執行法院判決。中央社 ・ 9 小時前
花蓮中配村長贏訴願 內政部：富里鄉公所依職權再處置
（中央社記者高華謙、張祈台北20日電）原任花蓮村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願後獲撤銷原處分。內政部今天說，目前此案應是由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能做指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。中央社 ・ 48 分鐘前
陸年買多少日水產？作家揭驚人數據：賴一盤海鮮杯水車薪
日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在昨（19）日宣布停止進口日本水產品，而在今天，總統賴清德在臉書等社群平台貼出日本料理午餐照、力挺日本水產品。對此，作家「漂浪島嶼」指出，賴清德的一盤海鮮只是杯水車薪、無法助日，大陸1年約購買870億日圓（約台幣174億元）的日本水產，如果要彌補大陸市場的空缺影響，台灣應吃掉870億日圓的水產。中時新聞網 ・ 50 分鐘前
「本可從容改革卻拖泥帶水」 柯志恩批政院版財劃法太晚端
財政收支劃分法修法再度成為朝野攻防焦點，近日成為綠營箭靶的藍委柯志恩今（20）日表示，財劃法政院版終於亮相，但政府「本可從從容容處理改革，卻偏要拖泥帶水、拖到最後」，如果行政院願意更早端出版本、少一點政治算計，是否就能減少朝野對立？中時新聞網 ・ 51 分鐘前
影/游盈隆：沈伯洋選台北市長下場很難看 要贏就提名蔡英文
台灣民意基金會董事長游盈隆今（20）日上中天節目《新聞千里馬》，針對2026台北市長選舉，坦言民進黨如果推出立委沈伯洋，下場一定很難看，他認為能夠挑戰現任台北市長蔣萬安的不是立委王世堅，只有前總統蔡英文。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
花蓮中配村長鄧萬華解職贏訴願 內政部：富里公所依職權再處置
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分。內政部法制處說明，訴願決定書認為，鄉公所未盡到依法對訴願人有利、不利事項應一律注意，因此撤銷原處分；內政部表示，該案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理，內政部不可能指導，還是要由富里鄉公所依職權決定。自由時報 ・ 50 分鐘前
朱蒲青觀點》 鄭黃會：各懷鬼胎相互拉抬的政治表演
[Newtalk新聞] 因應2026選舉，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩人同框後，是藍白合作真的有戲？還是彼此心知肚明的政治走過場呢？外界頗為好奇。鄭麗文與黃國昌同框，被外界解讀為藍白兩黨合作重啟的訊號，對兩人而言，都是很需要的政治動作，先前兩人都有極度爭議的政治話題，此舉也有轉移焦點的用意，透過見面向外釋放藍白合作重啟的訊號，然政治從來就是講究實力的問題，絕不是坐下來聊天、喝咖啡就能成事，而是要看雙方利益，雙方是否願意「真正讓步」。國民黨與民眾黨兩黨間是否有著心結和生存競爭的焦慮，看看上屆總統合作的過程和直到最後的慘狀就知道了。根據台灣民意基金會19日發布最新民調，政黨傾向部分，31.1%支持民進黨、25.8%支持國民黨、14.7%支持民眾黨。這與上個月相比，民進黨的支持度下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨則略增0.3個百分點。藍白的支持率已經超過4成，這也是綠營的警訊。 但無論如何？2026 是兩黨是否真的會走向合作？或是雙方只是禮貌性地演出，讓支持者覺得「我們有在談」的印象？因此外面看來是熱絡的互動，其實雙方存在著的諸多的政治算計。 這個政治動作新頭殼 ・ 28 分鐘前
海水太熱又鹹「恐怖異象」！害廣島牡蠣9成滅絕式死亡 空前慘況曝
日本廣島的「養殖牡蠣」向來以日本產量第一聞名，但從今年秋季開始，原本應該豐收的海域卻出現牡蠣大量死亡的警訊，10月進入收成季，廣島中部與吳市等沿岸地區的漁場災情越來越嚴重，不少養殖業者通報，疑似受到全球暖化、海水變熱影響，牡蠣死亡比例高達9成，產量大幅下滑，產業面臨嚴峻考驗，廣島縣知事湯崎英彥直言：「目前的狀況已是災害級別。」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃國昌喊2026不扯後腿！他揪貓膩：恐怖情人
[NOWnews今日新聞]藍白領袖高峰會19日登場，鄭麗文與黃國昌首次會面，針對2026縣市長選舉以及新北市長選舉，黃國昌坦言，自己有志於新北市長，但以大局為重，若男主角不是他、也不用擔心他會扯後腿。...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
雞蛋編號怎麼看？C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？
究竟雞蛋編號怎麼看？雞蛋編號C、E、B、F、O代表什麼？籠飼蛋、平飼蛋、放牧蛋差在哪？芬普尼雞蛋編號是什麼？買到了又該怎麼辦？Yahoo新聞編輯室帶你一文了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前
小虎隊有望再合體！前經紀人「積極促成」 先推黑膠收藏組
【緯來新聞網】吳奇隆、陳志朋、蘇有朋組成的小虎隊是90 年代偶像神話、超級偶像團體，近日將於11月2緯來新聞網 ・ 1 小時前
台智光勝訴！綠議員酸爆蔣萬安 被反問這句
[NOWnews今日新聞]台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，今年2月向北市府提出民事訴訟，18日台北地院宣判警察局一審敗訴，應支付價金差額5312萬1345元及利息，北市警局表示將提起上...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
電電公會提海外科學園區 首座將設在這國
[NOWnews今日新聞]借鑑竹科成功經驗輸出海外，電電公會將於鴻海科技日提出海外「TEEMA科學園區」布局計畫，首座科學園區預訂落腳墨西哥Sonora州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「台灣有事論」惹火北京 官媒要求高市早苗道歉下台
「台灣有事論」讓大陸與日本關係降到冰點，外界原本以為，大陸只是要求日本首相高市早苗收回發言，不過大陸央視旗下多媒體帳號「日月譚天」發表最新文章，終於翻開了大陸的底牌，大陸要求高市早苗向中國政府道歉，並中廣新聞網 ・ 8 小時前