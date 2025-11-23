賴瑞隆提出北高雄新願景 打造成為國家級產業廊帶

圖說：立委賴瑞隆提出以「傳產再起」結合精密製造、海洋科技、智慧農漁、藍色經濟，推動北高雄成為國家級產業廊帶。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委賴瑞隆廿三日表示，北高雄不僅是台灣的製造、農漁業重鎮，更是未來「全球製造新核心」。他提出以「傳產再起」結合精密製造、海洋科技、智慧農漁、藍色經濟，推動北高雄成為國家級產業廊帶。

賴瑞隆說，岡山、燕巢、路竹的扣件、金屬與機械零組件占全國出口量的七成，是名符其實的世界螺絲之都。面對全球競爭，要導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，打造南部精密製造中心。

賴瑞隆進一步說，交通帶動產業，推動捷運岡山—路竹延伸線通往台南，串連雙城科技廊帶；捷運紫線串連左營、楠梓、橋頭、燕巢與仁武，打造半小時生活圈；搭配高屏第二快速道路與台六十一濱海公路提升運輸效率。未來更將導入智慧號誌聯控、AI交通流監測系統及EV充電網絡，以智慧交通為核心，讓通勤更快、產業更強、城市更綠，讓高雄成為科技與永續並行的城市。

他指出，茄萣、永安、彌陀、梓官等海線將以智慧漁港升級、低碳設施打造藍色經濟新典範，推動智慧漁業與藍色觀光並進，打造「藍色旅遊走廊」。農業方面，阿蓮、田寮與燕巢將推動智慧農業，輔以感測技術與AI數據分析提升產量，強化加工加值，促進地方特色觀光，讓農村有故事、有活力，成為年輕人回鄉創業的基地。

觀光新品牌，串聯山林地質湖泊生態：

賴瑞隆提到，北高雄擁有工業力量與山海之美，將串聯月世界、阿公店水庫與觀音山，打造山湖生態帶，並結合西拉雅、茂林風景區形成「山林×地質×湖泊」觀光圈，讓自然、生態與文化成為北高雄的觀光新品牌。

賴瑞隆表示，他不只談產業，更要打造「科技創新、永續發展、宜居生活」並行的國際城市。未來將打造岡山副都心，包含社宅、行政中心、轉運站及文創園區；橋頭新市鎮則以科學園區為引擎，形塑智慧新城市。同時結合岡山秀傳、高醫、義大、國軍醫院建立完整醫療網絡，並從左營半導體基地到橋頭高科實中，建立完整人才培育鏈，讓孩子在地成長、青年在地就業。