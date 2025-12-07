賴瑞隆提前出局？8歲兒爆霸凌女同學 他預言高雄選戰情勢：涼了

​民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，目前被認為能與國民黨柯志恩一戰高下的綠委賴瑞隆，日前卻被爆出兒子涉及校園霸凌多位同學，甚至將女同學賭在廁所。賴瑞隆5日緊急出面召開記者會致歉滅火，不過似乎難以平息輿論壓力，恐連帶影響後續選情。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊則在臉書預言，高雄市長選情將有重大變化，賴瑞隆止血失敗，子債父償「大概涼涼了」。

​​賴瑞隆年小二、8歲的兒子涉嫌踢、毆打不只一位同學，更曾一度將女同學堵在廁所長達10幾分鐘，並持續在門外叫囂、恐嚇「出來就打死你」；而受害學生家長更指控校方消極處理，校方回應，會依法遵循教育部的相關程序進行。​



賴瑞隆日前舉辦記者會，坦言很自責也很抱歉，孩子是在足球遊戲時發生爭執，學校也有介入輔導，但動手就是不對，「我想未來我會花更多的時間給孩子們更多的教育跟教導」，同時全力配合校方後續工作。

不過對於賴瑞隆的聲明，當事家長不買單，氣憤地表示對方態度相當不善，新聞爆發後也沒有向他們說一句道歉，明明是單方面遭到攻擊卻被說是互毆，希望能公布監視器還原真相。據悉，至少有3名同學受害，賴瑞隆子女還傳出在校園內做出脫褲子的不雅舉動。學校與社會局皆依相關程序，展開調查且協助輔導。



對此，張清俊表示，第一波止血失敗，子債父償，「賴瑞隆大概涼涼了」，建議還是多花一點時間在照顧家庭。不少網友也留言同意觀點，「自己家裡面都管不好了，還說要治理城市，笑話」、「他兒非初犯有慣性，賴委員知情不輔導不教育，繼續縱容，也不對受害家長道歉才被爆。還不是立委身份夠大尾學校惦惦」、「支持賴委及某議員情力相挺下回歸家庭當個全職爸爸」。

