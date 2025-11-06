賴瑞隆提高雄市長競選政見 生育、育兒津貼再加碼

爭取代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆今（6）日宣布「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃，提出「敢生、樂養、好托、安老」社福政見核心。(賴瑞隆辦公室提供)

爭取代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆今（6）日宣布「希望高雄：幸福首都工程」五大計劃，提出「敢生、樂養、好托、安老」社福政見核心；賴瑞隆表示，高雄如今面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，因此提出生育津貼從3萬加碼至5萬、育兒津貼也從5000至7000提升7000至1萬元。

2026年高雄市長選舉開打，隨著高雄市長陳其邁將卸任，民進黨4位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭激烈，但林岱樺目前身陷助理費案泥淖難以抽身，而賴瑞隆的近期民調顯示靠前的趨勢；今日賴瑞隆舉辦記者會再提出社福政策，誓言要讓高雄成為從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。

廣告 廣告

他說，從前市長謝長廷奠基「海洋首都」基礎建設，到前市長陳菊推動高流、總圖、駁二、衛武營、首創演唱會及展演經濟等，打響「南方首都」招牌，再到陳其邁當年以「經濟首都」為戰略核心，使高雄躍升智慧產業的國際城市，港都正站在邁向嶄新黃金十年的新起點。

賴瑞隆說明，如今高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，更在「人」，為因應未來國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢，須超前部署做好準備，除將延續硬體及產業發展，更要讓高雄成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。

為此，賴瑞隆再提出將成立「高雄育兒基金」，建立永續的育兒支持系統，更可透過基金規畫廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，鼓勵孩子快樂適性成長。

他也提出生育津貼加碼，從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配中央補助10萬元，同時育兒津貼配也將合物價趨勢調整，從現行每月5000元至7000元提升至每月7000元至1萬元，並規畫增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。

針對高雄市老年人口超過55.8萬人、占全市人口20％，賴瑞隆則提出市民敬老卡從每年1200點提升至1.5萬點，並擴大運用範圍；全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部並透過熟齡志工計畫、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。

【看原文連結】