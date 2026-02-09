賴瑞隆提「韓流」下馬威？他曝「陳其邁2018敗選」內幕：吃人夠夠

作家苦苓日前在臉書發文表示，民進黨參選人賴瑞隆形象模糊、知名度不足，高雄市長陳其邁政績無法有效轉移，而且對手不弱，恐重演2018年爆冷失守的情況。賴瑞隆坦言確實必須謹慎小心，並提及高雄在2018年出現的「韓流」現象。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為，新潮流要陳其邁團結？賴瑞隆有夠腹黑。

苦苓日前在臉書發文表示，民進黨參選人賴瑞隆形象模糊、知名度不足，高雄市長陳其邁政績無法有效轉移。（圖取自賴瑞隆臉書）

陳冠安8日在臉書發文表示，苦苓稱民進黨可能丟失高雄，賴瑞隆日前在與陳其邁合體的活動上，以2018韓流導致民進黨敗選為例，稱高雄過去已有深刻的歷史經驗，一定要團結所有力量，守住高雄。

作家苦苓。（圖/資料照）

陳冠安為此狠酸「欸，新系的賴瑞隆真的有夠腹黑」，他並指出「哪壺不提提哪壺！2018輸給韓國瑜的，不就是你身旁的陳其邁？賴瑞隆還沒選上，就已經敢當面臭同黨現任市長的嗎」？

更諷刺的是，陳冠安直言，「陳其邁當年輸給韓國瑜，高雄地方都知道，其中一個內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對暖男袖手旁觀？不團結的不就是你新潮流？讓陳其邁輸，然後現在就要求陳其邁好好團結，幫新潮流、賴瑞隆抬轎？吃人夠夠，暖男註定一輩子被新潮流霸凌」。

