賴瑞隆提「韓流」現象喊團結守住高雄 陳冠安：有夠腹黑

針對作家苦苓指賴瑞隆形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄一事，賴瑞隆坦言確實必須謹慎小心，並提及高雄在2018年出現的「韓流」現象。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為，2018輸給韓國瑜的人，就是賴身旁的陳其邁，直指賴瑞隆有夠腹黑，哪壺不提提哪壺。

賴瑞隆日前表示，高雄在2018年出現「韓流」現象，高雄人被騙一年多才將時任市長韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶；賴說高雄是民主的聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心，他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。賴瑞隆也透露，初選結束之後，他的3位對手在第一時間表達支持，大家都是高雄隊的成員，也都希望讓高雄更好，所以這段時間他不斷跟大家請益、溝通，並多次拜訪陳其邁，相互交換意見。

廣告 廣告

對此，陳冠安昨（8）日在臉書指出，賴瑞隆在與陳其邁合體的活動上，以2018韓流導致民進黨敗選為例，稱高雄過去已有深刻的歷史經驗，一定要團結所有力量，守住高雄，這個行為「真的有夠腹黑」。

陳冠安進一步表示，賴瑞隆哪壺不提提哪壺，2018年輸給韓國瑜的，不就是他身旁的陳其邁？賴瑞隆還沒選上，就已經敢當面臭同黨現任市長的嗎？更諷刺的是，陳其邁當年輸給韓國瑜，高雄地方都知道，其中一個內部原因，不就是新系一開始心懷鬼胎，對陳袖手旁觀。

陳冠安直言，不團結的不就是新潮流？讓陳其邁輸，然後現在就要求陳其邁好好團結，幫新潮流、賴瑞隆抬轎？

【看原文連結】