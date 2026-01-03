賴瑞隆提「3個第1」護高雄 延續陳其邁建設邁向黃金10年 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，參選人、立委賴瑞隆以「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」為主題發表政見。賴瑞隆回顧20年從政歷程，強調其政治生涯起步於擔任前行政院長蘇貞昌助理，隨後追隨監察院長陳菊投入中央勞工事務，並進入高雄市政府歷任建設、觀光、新聞、海洋局等政務官職務，累積了10年完整市政經驗。賴瑞隆認為高雄的治理是謝長廷、陳菊與陳其邁3任市長接力奠定的長遠格局，而他始終站在第一線參與各階段轉型。

在城市發展的關鍵里程碑上，賴瑞隆提及在陳其邁代理市長時期，參與推倒圍牆、打開港灣的工作，並回顧其引進「黃色小鴨」帶動亞灣發展起點，以及協助陳菊舉辦世運後促成五月天首場5萬人演唱會，開創演唱會經濟。

轉任立委後，賴瑞隆連續19個會期獲評為優秀立委，為高雄爭取超過6000億元經費，推動AI等新興產業落地。他強調自己有政績可供檢驗，並表示「工作！工作！工作！今天當選，明天可以上工」。

針對未來願景，賴瑞隆提出12場以上的具體方案。在產業與都市規劃方面，他主張以205兵工廠土地導入TOD開發，規劃大巨蛋、森林公園、企業總部與智慧商辦，並整合高鐵延伸高雄車站及串聯捷運輕軌路網。

社福政策上，賴瑞隆提出成立育兒基金將生育津貼加碼至5萬元，並提升敬老卡至15000點且擴大使用範圍，支持長輩在地安老。此外，他提出「3個第1」：率先提出大亞灣計畫、首位主張差別電價、最早揭露立委柯志恩支持的財劃法版本將使高雄損失約200億元，強調要守住高雄權益。

賴瑞隆表示，黨內參選人皆為戰友，真正的對手是犧牲城市發展的柯志恩。他指出目前中央總預算未通過已衝擊大林蒲遷村、排水改善與TPASS補助等計畫，牽動通勤族權益，並認為高雄人不能再等4年。

賴瑞隆引用「心若正，天就會報路給我們走」，形容市民在逆境中的韌性，強調高雄需要有遠見、能承擔且穩健的領導者。他最後提到自己出身基層菜市場家庭，憑藉努力從助理走到政務官與立委，認為自己穩健理性的特質是最能守護高雄的人選，呼籲市民在1月12日至17日民調期間給予支持，讓高雄邁向黃金十年。

