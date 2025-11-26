賴瑞隆攜8立委提三訴求 點名高南屏藍營參選人速審院版財劃法

立委賴瑞隆攜八位南部立委26日舉行「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來！不要拖延杯葛院版財劃法」記者會。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

藍白昨（25）日再度封殺行政院版《財政收支劃分法》，引發綠營強烈不滿。立委賴瑞隆號召八位南部立委今（26）日舉行「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來！不要拖延杯葛院版財劃法」記者會提出三點訴求，呼籲三人正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並應公開支持院版草案，還給南部縣市合理的對待。

賴瑞隆強調，過去一年藍白在毫無充分溝通下兩度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3％」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡。如今行政院提出院版草案納入他主張的相關指標，盼能導正對南部極度不公平的分配結構，藍白卻選擇在程序委員會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

林俊憲則指出，藍白封殺政院版《財劃法》，為北部的一己之利，推垮中央財力，導致中央舉債暴增至5,638億元，違反《公共債務法》上限，也加劇南北失衡。台南看似獲分配較多統籌分配稅款，實際卻是六都增加最少、增幅倒數；而政院版本將農漁產值、人口、土地面積、污染防治等納入指標，對台南更為公平，且計畫型補助維持舊制，也有助鐵路地下化與捷運等重大建設所需的中央支持。

陳亭妃提到，國民黨雖然聲稱已增加地方財源，但實際從《財劃法》各項分配，再加上計畫型補助與一般型補助被剝奪後，「台南整整少了159億」。她點名國民黨立委謝龍介，要求正面回應財劃法問題，面對台南市民對預算縮減的質疑，不要只是一直配合全體國民黨立委模糊、欺騙台南市民，趕快出來給民眾一個合理的交代。

徐富癸表示，屏東縣作為農業以及高齡化的縣市，在行政院新出爐的財劃法中是主要受惠的縣市。藍白兩黨在程序委員會就預先否決，讓法案連討論的機會都沒有，同住屏東的蘇清泉委員卻一聲不吭，這樣做為想選縣長的候選人恐怕格局不足。藍白兩黨聲稱因為財政部給不出試算表，所以否決法案，請問藍白兩黨去年在提案財劃法有附上試算表給所有委員參考嗎？甚至條文錯誤要讓修法再來一次，這樣有資格用沒有試算表作為理由否決院版財劃法嗎？

伍麗華表示，財劃法修正後，她最關切的是高雄三個山地原住民區，那瑪夏區、茂林區、桃源區，在去年底立院通過的財劃法下，將變成「爹不疼、娘不愛」的窘境，讓原住民區財源更加艱困。原先山地原住民區就已經受限於地方制度法，長年財政仰賴中央挹注，好不容易上周才剛通過新版的地方制度法，確保山地原住民區的財源健全；但是，財劃法對地方的影響遠不只這些，以屏東為例，縣府的經費多寡，將直接影響到9個原住民鄉能得到的財源，牽動原鄉的治水、救災、公共建設等經費，而人民是最不該無端被捲入這場政治鬥爭當中的犧牲品。

