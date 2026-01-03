賴瑞隆政見會再扯財劃法不公 柯志恩反酸作秀、造謠

民進黨高雄市長初選3日舉行提名政見會，立委賴瑞隆點名國民黨立委柯志恩惡修財劃法，他是最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄少約200億元。（賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長初選今（3）日舉行提名政見會，立委賴瑞隆點名國民黨立委柯志恩惡修財劃法，他是最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄少約200億元。對此，柯志恩辦公室反酸，賴瑞隆竟把「向市民提出政見的場合，變成個人作秀的表演場」，更將造謠、抹黑對手的骯髒動作，帶進政見發表會。

賴瑞隆在政見會上強調，4位黨內參選人皆為夥伴及戰友，而非對手；真正的對手是犧牲城市發展的國民黨柯志恩，他痛批，柯志恩曾提出所謂「台北首都加3％」版本，他第一時間即公開批判，並要求立即修正對高雄及中南部不利的分配方式。

廣告 廣告

對此，柯志恩委員辦公室反擊，柯志恩委員已經講過無數次，強調立法院三讀通過的財劃法，無論是新版或再修版本，根本不存在所謂「3％首都稅」，相關說法並非事實。

柯辦指出，國民黨版本的財劃法，讓高雄統籌分配稅款增加267億元，依高雄市115年度預算書，統籌分配款加上補助及協助收入達1274億元，較前一年還多46億元，修法不但未傷害高雄財政，反而實質增加財源。

柯辦進一步質疑，行政院版本財劃法至今未公布完整試算數字，且院版總規模與新版僅差319億元，計畫型補助款卻相差高達2060億元，證明補助金額皆是行政院掌握在手，行政院想分配多少就是多少，真正在刪減城市補助的是賴清德總統和卓榮泰院長，不是在野黨。

柯辦痛批，賴瑞隆身為高雄民選立委，針對行政院過去以各種名目，刪減包括高雄在內的各種地方補助，沒有站在市民與城市發展角度譴責行政院，反而在政見會上當著高雄市民面前胡說八道、抹黑造謠，也讓市民看到賴瑞隆的水準。

【看原文連結】