賴瑞隆政見會扯《財劃法》不公 柯志恩反嗆胡說八道：造謠抹黑

民進黨高雄市長初選今天舉行提名政見會，綠委賴瑞隆在會中點名藍委柯志恩惡修《財劃法》，並稱自己最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄短少約200億元。柯志恩辦公室批評賴瑞隆，將政見發表場合變成個人作秀舞台，更把造謠抹黑的骯髒動作帶進政見會。

柯志恩。（圖／中天新聞）

賴瑞隆在政見會上表示，4位黨內參選人都是夥伴和戰友而非對手，真正的對手是犧牲城市發展的國民黨柯志恩。他痛批柯志恩曾提出「台北首都加3%」版本，自己第一時間就公開批判，並要求立即修正對高雄及中南部不利的分配方式。

廣告 廣告

針對賴瑞隆的指控，柯志恩辦公室反擊，柯志恩委員已經講過無數次，立法院三讀通過的財劃法無論是新版或再修版本，根本不存在所謂「3%首都稅」，相關說法並非事實。

柯辦說明，國民黨版本的財劃法讓高雄統籌分配稅款增加267億元，依高雄市115年度預算書，統籌分配款加上補助及協助收入達1274億元，較前一年還多46億元，修法不但未傷害高雄財政，反而實質增加財源。

柯辦也質疑行政院版本財劃法至今未公布完整試算數字，且院版總規模與新版僅差319億元，計畫型補助款卻相差高達2060億元，證明補助金額皆由行政院掌握，行政院想分配多少就是多少。柯辦強調，真正在刪減城市補助的是賴清德總統和卓榮泰院長，不是在野黨。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

柯辦痛批賴瑞隆身為高雄民選立委，針對行政院過去以各種名目刪減包括高雄在內的各種地方補助，沒有站在市民與城市發展角度譴責行政院，反而在政見會上當著高雄市民面前胡說八道、抹黑造謠，也讓市民看到賴瑞隆的水準。

延伸閱讀

初選後團結不脫黨？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺都表態了

自爆曾被老公李永得「當花瓶」！邱議瑩認了有夠恰

黃瓊慧批桃市府跨年丟包民眾！詹江村打臉她又翻車：民進黨議員是主辦者