賴瑞隆日出照被藍白側翼扯成日落 6綠營新人今晨還原實境

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人賴瑞隆平凡的日出照，竟被藍白側翼扯為日落，6位民進黨高市議員黨內初選參選人今晨原地看日出，用行動打臉藍白側翼的烏龍。

賴瑞隆昨在臉書分享清晨跑行程時拍下的日出照，遭多個帶有明顯政治色彩的社群專頁刻意扭曲內容，把「旭日」指為「夕陽」，意圖帶風向攻擊賴瑞隆。

民進黨高市議員黨內初選參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮，今日清晨一起前往大寮鳳林公路直播，與市民共迎日出，以行動破除謠言。

在地出身、林園大寮區參選人洪村銘手拿羅盤實測方位，反諷大家從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，也小看高雄人智慧。

第三選區(岡山)參選人蔡秉璁則舉著手機以街景實測，強調只要打開地圖，即可看出照片中的陽光是從東向西照射，直言網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。

第四選區(左楠)參選人尹立手拿「尖叫雞」道具，提醒會在清晨7點迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事。

同為第四選區的黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」，她嘲諷第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，直批側翼造謠臉不紅氣不喘，什麼都能拗。

第九選區(鳳山)參選人蘇致榮指出，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真住在高雄嗎？看過高雄清晨天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？

第十選區(前鎮小港)參選人黃敬雅最後重砲指出，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講，呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。

