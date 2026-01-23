賴瑞隆日出照遭疑造假 民進黨6新人還原實境

6名民進黨高雄市議員候選人到賴瑞隆拍照地點，與網友共迎日出打臉質疑者。（圖／洪村銘臉書）





民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨（22）日PO出一張日出照，與支持者道早安，卻被藍白支持者、網路粉專狂酸是拿夕陽充數。賴瑞隆秀出照片的拍攝定位、時間打臉一票人；民進黨6名市議員參選人今（23）日清晨一同前往大寮的鳳林公路直播，用行動破除抹黑。

賴瑞隆Po出照片拍攝資訊打臉。（圖／賴瑞隆臉書）

這起話題來自賴瑞隆昨（22）日早上7點12分的一則貼文，照片中賴瑞隆走在大馬路上，背景是剛升起的太陽，並配字「早安！繼續勤走基層，繼續為高雄打拼」。這條貼文被許多藍白支持者、粉專大肆批評「這是夕陽吧！高雄的日出要過中央山脈欸」、「ㄅㄚˋ氣！誰敢嘴」、「不知道大家看這個是日出還是夕陽啊」、「這傢伙是真的把選民當笨蛋，這很明顯就是夕陽啊」。

賴瑞隆反擊

賴瑞隆在貼文下補上了照片拍攝資訊，可見他貼出的資訊欄中顯示照片是昨天早上7:03分，在大寮區新厝里拍攝。賴瑞隆並回應「好多朋友關心照片在哪裡拍的，是早上07:03前往公祭行程路上，在鳳林公路拍攝的！歡迎大家來高雄一起看日出！高雄的旭日就是這麼美」。

6名議員參選人到拍照地點直播看日出

民進黨6名高雄市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮今天親自前往賴瑞隆拍照地點大寮鳳林公路直播，和網友們一起迎接日出，洪村銘手拿羅盤還原賴瑞隆拍照方位，他還反酸網軍「從國小的課本就知道，太陽是從東邊升起，從西邊落下，真不懂干中央山脈何事」，與五名戰友大力以行動破除謠言。

高雄市議員發文力挺

高雄市議員簡煥宗也發文力挺賴瑞隆，大呼不用關心賴瑞隆關心到日夜顛倒，他表示，「我知道早餐沒吃，放到晚上吃會變成晚餐，但明明早上拍的照片，你們硬要把晨曦說成夕陽？雖然中央山脈是護國神山，但也沒辦法讓日出變夕陽啊」。

更多東森新聞報導

新北市最新民調！ 李四川「三腳督、對決蘇巧慧」都領先

新北市長最新民調「黃國昌慘墊底」 本人認了：輸到慘不忍睹

藍白北市議員激戰恐分票？ 蔣：專注市政、聆聽地方

