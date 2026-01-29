賴瑞隆日出照遭藍白側翼質疑日落 綠營人士： 歡迎來看「懸日」

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍白側翼日前將民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的日出照當成日落照，遭揶揄集體失智大翻車！喜愛攝影的綠營人士提醒，這兩天在市區有機會欣賞「懸日」，歡迎大家來看看道地的高雄日落。

賴瑞隆日前在臉書PO日出照，遭藍白側翼質疑是「夕陽」!?高雄多位綠營議員、參選人齊聲砲轟藍白側翼大翻車、集體失智，操作風向連自然現象都不放過。

喜愛攝影的綠營人士提到，每年約在1月28日前後，高雄的青年路(東西向)西側常可見到美麗的懸日，吸引不少人守在路邊拍照，市府還曾經派出員警協助維護秩序，讓大批攝影師們捕捉金黃色餘暉映照街道瞬間。

廣告 廣告

喜愛攝影的民眾說明，高雄青年路懸日拍攝最佳時機，每年約在1月28日前後與11月13日前後，夕陽常會正對著東西向的青年路西側天空落下，最佳觀賞位置在青年一路與民權一路口，最佳拍攝時間為傍晚5時到6時左右，落日會懸在兩側高樓間。

除了青年路，同樣是東西向的五福、四維也可看到懸日，但還是青年路的懸日最大顆、最好拍。

從五福路上拍攝高雄日落。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

被台媒問張又俠！國台辦美女發言人「當機」 狂翻小本本畫面曝

監察院長陳菊請辭獲准 2月1日生效

變相給中配立委1年任期？ 內政部：依「國籍法」要求

