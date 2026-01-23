賴瑞隆日出照遭質疑不老實！他曬資訊頁打臉

▲民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆曬出日出工作照。（圖／取自賴瑞隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨日前提名立委賴瑞隆參選高雄市長，他隔日一早就發出「日出工作照」，喊出繼續為高雄打拚！不過，照片底下卻有部分網友質疑：「分明是夕陽！」引賴瑞隆下午曬出照片拍攝的資訊頁面，證實照片的確是在高雄一早拍的。除了部分網友質疑，照片底下另也有大批網友留言「加油」力挺賴瑞隆。

賴瑞隆昨（22）日一早發出日出工作照，喊出繼續勤走基層，繼續為高雄打拚！未料，照片卻引起部分網友質疑：「這是夕陽吧！高雄的日出要過中央山脈誒！」、「這角度，就實說看夕陽不美嗎？」、「這很明顯是夕陽啊！」、「這是夕陽？」等，逼得賴瑞隆再曬出照片資訊頁，證實照片的確是「早上07:03」所拍攝。

廣告 廣告

賴瑞隆說，好多朋友關心照片在哪裡拍的，是早上07:03前往公祭行程路上，在鳳林公路拍攝的！歡迎大家來高雄一起看日出！高雄的旭日就是這麼美！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

桃園藍是因為綠太懶？議員無奈揭真相：春聯全被丟掉

黃國昌又指名賴清德辯論！作家酸爆他「痴戀鬧劇」快結束

遭黨內排擠？高嘉瑜曝回鍋選戰「看板只剩小洞」：夾縫中求生存