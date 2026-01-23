賴瑞隆日出照遭質疑造假 綠營清晨直播破除謠言

賴22日在臉書分享清晨跑行程拍下的日出照，遭多個疑似藍白側翼的社群專頁指稱是日落照，對此，6位民進黨高市議員黨內初選參選人23日清晨親赴大寮鳳林公路直播，以行動破除謠言。（南方問政提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長，賴22日在臉書分享清晨跑行程拍下的日出照，遭多個疑似藍白側翼的社群專頁指稱是日落照，批評造假，對此，6位民進黨高市議員黨內初選參選人23日清晨親赴大寮鳳林公路直播，以行動破除謠言，痛批藍白側翼刻意扭曲內容，企圖帶風向攻擊賴瑞隆，根本堪稱年度鬧劇。

林園大寮區參選人洪村銘手指出，賴瑞隆22日一早出席行程，助理捕捉到他在晨曦下的照片，作為貼文向市民誠摯問早。豈料，如此單純的照片，卻遭藍白側翼集體編故事。他反諷，從小學就知道太陽從東邊升起、西邊落下，網軍不但搞不清方向，也小看高雄人的智慧。

第三選區（大岡山）參選人蔡秉璁直言，網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車；第四選區（左楠）參選人尹立說，會在清晨7點迎日出的，是早上真的起得來的人，至於藍白側翼顯然是睡醒才開始編故事；同為第四選區的黃偵琳拿著手板分析側翼的「假消息流水線」。她嘲諷，第一個亂講，第二個跟著抄，第三個裝懂，側翼造謠臉不紅氣不喘，什麼都能拗。

第九選區（鳳山）參選人蘇致榮指出，側翼硬要指鹿為馬，這正是標準的協同作戰假消息。他質疑，躲在鍵盤後面的中央廚房大廚們，真的住在高雄嗎？看過高雄清晨的天色嗎？還是坐在台北就開始複製貼上？亦強調這些行為高雄人吞不下去。

第十選區（前鎮小港）參選人黃敬雅炮轟，側翼連太陽的方位都敢造假，難怪什麼都能亂講。一群可能連林園、大寮在哪都不知道的人，長年住北部，連東西南北都分不清，憑什麼跑來教高雄人看太陽？呼籲這群「鍵盤地理大師」別鬧了。

