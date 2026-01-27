賴瑞隆是「強摘的果子」？ 媒體人揭高雄戰況：柯志恩勝算大增

2026高雄市長選舉，藍綠參選人都已就位，由民進黨立委賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩。資深媒體人董智森分析，柯志恩的勝算「越來越大」，賴瑞隆並非黨內最強戰將，更形容賴是「強摘的果子不會甜」，選情恐暗藏危機。

董智森26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨內派系結構清楚，賴瑞隆被視為「賴清德派系代表」，而另一名重量級人物邱議瑩則是英系，賴清德擊敗英系「非常高興」，但賴瑞隆是不是民進黨在高雄的最強人選，「大家心裡都有數」。

廣告 廣告

董智森分析，比較南部二都，國民黨在高雄反而機會更大。民進黨在台南推出的是公認戰力最強的陳亭妃，但高雄不同，大家都知道民進黨推選出來的「不是最強的那一個」，這正是柯志恩的機會所在。

談到柯志恩的優勢，董智森指出，柯志恩在高雄長期深耕地方，處理問題的方式讓不少基層「有感」。過去不少地方問題，民眾向檢察官檢舉沒下文、向高雄市政府陳情也石沉大海，但「跟柯志恩講有用」，柯透過媒體與自媒體，把地方長期被忽視的問題，一件一件攤在陽光下，像是美濃的良田被破壞等，讓高雄人看清真相。

董智森批評，現在的高雄市是合併了原來的高雄縣，民進黨在高雄縣市執政多年，高雄有什麼變化嗎？沒有，對高雄人來說非常不公平。

【看原文連結】