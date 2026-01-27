賴瑞隆是「強摘的果子」？媒體人點破綠營高雄選情危機

資深媒體人董智森在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨高雄市長參選人柯志恩「贏面越來越大」。他分析，民進黨推出的賴瑞隆是「強摘的果子不會甜」，並非民進黨最強候選人。

民進黨高雄市長選舉提名人賴瑞隆。（圖／中天新聞）

董智森26日在政論節目指出，賴瑞隆代表賴系，邱議瑩代表英系，賴清德在黨內打敗英系「非常非常高興」，但賴瑞隆是不是最強的「大家都很清楚」。他強調，這場選舉對國民黨來講機會比台南大，因為台南民進黨出來的就是最強的陳亭妃，但高雄「大家都知道民進黨出來不是最強的」。

國民黨高雄市長選舉提名人柯志恩。（圖／柯志恩臉書）

談到柯志恩的優勢，董智森表示，柯志恩在高雄經營這麼久，過去很多長期問題「跟檢察官報沒用，跟高雄市政府檢舉沒用」，但「跟柯志恩講有用」。他說，柯志恩會透過媒體、自媒體把問題爆出來，美濃的良田被破壞、鳥松大寮的問題「一樣一樣就出來了」，讓高雄人看清真相。

董智森痛批高雄長期執政問題，他說高雄縣從民國74年民進黨執政到現在，「台灣有可能有一半的人是民國74年以後才出生的」，執政這麼久「有什麼變化嗎？沒有」。美濃天坑、鳥松大寮的良田都被倒了建築廢棄物，「對高雄人來講非常不公平」，高雄並不是沒有錢，過去中央補助最多就是高雄，包括馬英九時代。

