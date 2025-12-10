賴瑞隆曬「陳菊黑白照」沒事！女網友問「陳菊走了」被抓 網怒轟雙標

表態角逐高雄市長提名的綠委賴瑞隆今日一早在其社群平台分享監察院長陳菊年輕的黑白照，稱「想念陳菊」，掀起外界熱議，隨後該則貼文遭發現疑似被刪除。對此，粉專「政客爽」對比2025年一位高雄女網友僅在PTT上發文詢問「陳菊走了」？遭警方速度抓人送辦，狠酸目前沒有警察要抓人。

賴瑞隆今日一早在其社群平台分享陳菊年輕的黑白照，稱「想念陳菊」，掀起外界熱議。（圖/資料照）

賴瑞隆今天（10日）一早突然在臉書上貼出陳菊年輕時的黑白照，並寫下「想念陳菊（花媽）」以及「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」兩行話，最後註記「12/10世界人權日&美麗島事件46週年」。隨後，賴瑞隆似乎意識到此貼文內文不妥，立即編輯內容，增加了「願她早日復健完成」的字句，但不久後該貼文被發現疑似被刪除。

有網友發現該則貼文疑似被刪除。（圖取自賴瑞隆臉書）

粉專「政客爽」隨即在臉書發文指出，2025年4月，高雄女網友在PTT上發文詢問「陳菊走了」？遭警方速度抓人送辦，結果法官判不罰。2025年12月，賴瑞隆在臉書上貼上黑白照片稱「想念陳菊」，貼文放了三個小時後才刪文，目前沒有警察要抓人。

「政客爽」狠酸，賴瑞隆為了搶救民調，也算是盡力了，建議可以去陳菊家門口哭一下，展現當民主孝子的決心。許多網友也在po文下方留言表示「想念時間真短」、「到底多想選高雄」、「通常這種照片搭配這些文字，都是緬懷」、「絕對的雙標！絕對的腐敗」、「越來越荒腔走板」。

