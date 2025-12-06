賴瑞隆更多醜聞將曝光？他爆：選區內弊端多

▲民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者。（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.11）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注。前立委邱毅說，賴瑞隆之子涉霸凌事件已相當嚴重，賴瑞隆無法迴避責任。

邱毅表示，賴瑞隆向來被視為監察院長陳菊系核心，外界甚至傳出他是陳菊乾兒子，如今更是總統賴清德屬意的高雄市長人選。依各家民調顯示，賴瑞隆在民進黨初選中暫居領先，被視為最有機會擊敗國民黨立委柯志恩的人選，因此此次風波勢必對初選造成衝擊。

邱毅分析，霸凌事件應發生於10月，若家長陳情、學校立案後，賴瑞隆夫妻能帶著孩子向受害者道歉，誠意到位，事件本有機會平息。然而，賴瑞隆卻以官僚姿態把單方面霸凌描述成「雙方衝突」。更嚴重的是，孩子疑似未收斂，反而出現報復性行為，至少再度霸凌兩名同學，使事態擴大並最終曝光。

邱毅認為，孩子之所以囂張，是因為倚仗父親的權勢，誤以為有錢有權便能為所欲為，而這正源自父母的示範作用。他批評，賴瑞隆過去在立法院對女立委態度強硬，如今孩子的行為只是複製父親模式。他指出，事件演變至今，賴瑞隆在輿論壓力下被迫道歉，卻仍推託是因政治工作繁忙，無暇管教孩子。

邱毅質疑，賴瑞隆的政治工作並不如其所稱。選區內屢被指控存在弊端，選民反映卻求助無門，對他多有「架子大、態度差、官僚氣重」的評價。他更透露，事件可能只是開端，「潘朵拉的盒子既然打開，後續恐有更多醜聞曝光」，並認為這些問題都將進一步影響賴瑞隆的政治前途。

