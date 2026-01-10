賴瑞隆最後衝刺！打20通再揪20人 百工百業齊聲挺市長初選

▲賴瑞隆號召「百工百業顧電話」，團結高雄挺初選。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選將於下週登場，市長參選人賴瑞隆今（10）日發起「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，號召市民一人致電至少20位親友，提醒民調期間在家接電話，堅定表態唯一支持賴瑞隆，並呼籲共同「顧電話、顧高雄」。

記者會上，賴瑞隆邀請立委林月琴、市議員、里長及百工百業市民齊聚現場，並透過電話向重量級人士包括屏東縣長周春米、立委吳思瑤、前空服員黃敬雅等人拉票。現場聲援者紛紛響應，一人打給20位親友，再請他們各自邀請20人加入，形成接力式行動。

賴瑞隆表示，下週民進黨高雄市長初選民調期間（1/12至1/17晚間6點至10點半），市民朋友的「顧電話」行動不只是選戰支持，更是守護高雄未來十年的關鍵。他強調，高雄未來四年必須持續推動交通建設、產業升級、社會福利均衡發展，以及環境永續與友善公共設施，而他具備完整歷練、專業實績、穩健性格與堅定信念，是最能守護高雄的人選。

立委林月琴指出，賴瑞隆長期關注社福、托育與長照政策，並曾擔任市府觀光局主秘、新聞局長，開創演唱會與展演經濟模式，獲得年輕世代支持。里長總主席張宇讚則表示，超過300位里長已公開支持賴瑞隆，展現基層集體態度。

活動最後，全體參與者高喊行動口訣「先打20再揪20，顧電話挺瑞隆」，立即展開電話行動，展現百工百業高雄市民團結共挺賴瑞隆的決心。（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）