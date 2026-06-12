賴瑞隆最新民調大贏柯志恩17.8％ 原縣區四行政區最多人挺賴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新台灣國策智庫今日發布高雄市長選舉民調結果，民進黨提名人賴瑞隆支持度達46.2％、國民黨提名人柯志恩28.4%，兩人差距17.8％。立委賴瑞隆表示，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調。

凱達格蘭基金會委託新台灣國策智庫進行高雄市長民調，執行長陳致中今日主持記者會，公布最新民調指出，賴瑞隆支持度46.2%，其中第五選區（仁武、鳥松、大樹、大社）比例較高。柯志恩支持度為28.4％，並以第八選區（前金、新興、苓雅）的比例較高。

廣告 廣告

對於結果，柯志恩競選辦公室表示，對於各種民意調查都會作為重要參考，將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同。

立委賴瑞隆表示，感謝市民朋友的支持，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈他為高雄全力以赴的步調，並將持續針對需強化的區域及議題，深化基層互動及溝通，與全體高雄隊的夥伴們共同努力爭取市民認同與支持。

賴瑞隆強調，市政團隊多年來累積的建設成果有目共睹，「市民對高雄的期待是我必須承擔的責任」，會持續守護高雄產業、捍衛高雄權益，推動城市轉型，讓高雄穩健推進，走在進步發展的道路上。

地方人士分析，第五選區（仁武、鳥松、大樹、大社）現有五席議員，民進黨四席、國民黨一席，綠營支持者確實較多。另外柯志恩獲得最多人支持的第八選區（前金、新興、苓雅）則是公教人口多，此結果也不讓人意外。

【看原文連結】

更多udn報導

豬隊友！書偉閃兵求輕判 親友做1事被法官活逮

哪個才對？綠島英譯官方竟有4種版本 旅客傻眼

日本妹來台獨旅曬飯店照 網見滿桌美食大讚懂吃

不只爬山、走樓梯傷關節 坐著不動也讓軟骨挨餓