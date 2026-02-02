賴瑞隆最新民調領先她達11.6% 柯志恩：兩週落差相當有趣

山水民調顯示賴瑞隆支持度43.9%領先柯志恩32.3%，差距11.6個百分點。（資料照片／王侑聖攝）



《新頭殼》委託山水民調進行的最新民調今（2日）公布，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以43.9%的支持度領先對手、國民黨立委柯志恩的32.3%，雙方差距為11.6個百分點。對於民調結果，賴瑞隆稍早表示，所有民調數據都會納入參考，並將針對不足之處進行檢討與調整。柯志恩則回應，同一間民調公司，賴瑞隆兩個禮拜前領先她超過30個百分點，但短短兩週後，領先幅度縮小至11.6個百分點，相當有趣。

賴瑞隆指出，目前最重要的工作是整合各方力量、凝聚團結，以確保高雄能夠持續穩定發展。賴瑞隆也提到，現任高雄市長陳其邁已累積多項市政成果，未來將全力延續並推動相關政策，希望讓高雄的進步得以持續。

柯志恩則回應，自己一向尊重各項民調結果，也相信未來仍會有不同民調機構公布不同數據，對此態度一致，皆予以尊重。她同時提到，此次山水民調的結果出現值得觀察的變化，指出在1月13日初選結束後，同樣由山水民調所做的調查中，賴瑞隆當時領先她超過30個百分點，但短短兩週後，領先幅度縮小至11.6個百分點。

柯志恩表示，這樣的變化相當有趣，究竟是賴瑞隆本身出現變化，還是民調本身的可信度問題，有待後續持續觀察。（責任編輯：卓琦）