賴瑞隆會輸掉高雄市？羅旺哲點關鍵人物：沒全力相挺會危險

2026高雄市長選舉，民進黨將派出立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，最新民調顯示賴以43.9%支持度領先柯的32.3%。對此，媒體人羅旺哲認為，賴想勝出的關鍵是高雄市長陳其邁有沒有全力相挺，若僅出一半的力量或只給六、七成，賴相對會比較危險。

《新頭殼》（Newtalk）2日公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底進行的民調結果，在「若年底市長選舉由賴瑞隆對上柯志恩，最希望誰來擔任市長」的提問中，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%。若分區檢視，在第7選區（鳳山區），柯以43.6%領先賴的38.2%、第1選區（大旗美區），柯以39.2%領先賴的35.2%。

廣告 廣告

羅旺哲昨在政論節目《57爆新聞》分析上述民調，強調柯志恩在鳳山區、大旗美區並不是沒有機會，柯現階段能領先非常不容易，接下來可望慢慢打回都市區；另外，羅強調，賴瑞隆想要勝出的關鍵是陳其邁有沒有全力相挺，若僅出一半的力量或只給六、七成，賴相對會比較危險。

羅旺哲也表示，目前最不希望民進黨換掉高雄市長人選的一定是國民黨，因為若民進黨改由邱議瑩出馬，國民黨勝算會低一點；不過羅也認為，上述民調對賴瑞隆而言，是有吃下定心丸的作用，畢竟目前仍贏柯志恩，可以拿來說嘴，也會讓地方上不要期待有「換隆」的選項。

上述民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

【看原文連結】