賴瑞隆有麻煩了？郭正亮預言將有苦頭吃 見1事推測「綠營整合出問題」

民進黨2026大選台南、高雄已完成提名作業，立委陳亭妃也於第一時間拜會「挺憲派」議員尋求整合，反觀立委賴瑞隆至今未有動作，前立委郭正亮指出，賴瑞隆動作太慢「後面會有苦頭吃」。不過郭正亮也懷疑，可能賴瑞隆有提出拜會初選對手，只是被對方拒絕。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中表示，對比陳亭妃第一時間就拜會台南市議會黨團，賴瑞隆至今未拜訪民進黨高雄市議會黨團，或是立委邱議瑩與林岱樺，「動作有點慢」。

「（賴瑞隆）在後面會有苦頭吃」，郭正亮強調，邱議瑩以0.6個百分點落敗，不可能完全不在意，反倒是賴瑞隆勝選後高喊團結、向初選對手致謝，卻遲遲未登門拜訪。郭正亮不禁懷疑，這畢竟是早就該做的事情，也可能賴瑞隆有提過拜會，只是被對方拒絕。

