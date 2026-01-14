賴瑞隆林俊憲同框 互贈幸運物

剛在民進黨高雄市長初選民調勝出的賴瑞隆，十四日再度陪林俊憲掃街拜票。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

民進黨高雄市長初選剛過關的立委賴瑞隆，十四日上午第二度到台南相挺尋求台南市長初選出線的立委林俊憲，兩人再次同框在市區車隊遊行拜票，賴瑞隆特別把當年在高雄辦活動的黃色小鴨幸運小物送給林俊憲；林俊憲也回贈當年造成小英總統競選旋風的三隻小豬撲滿幸運物，彼此相互祝福。

賴瑞隆表示，林俊憲過去有豐富的民代問政、服務經驗與成果，是最優秀的台南市長人選，他能帶領台南繼續往前進，絕對值得台南市民支持，他若當選高雄市長，將會建立南高連線，促使兩個城市共同繁榮成長。

賴瑞隆同時帶來他於二０一三年在高雄舉辦的黃色小鴨活動旋風小鴨幸運物，小鴨帶給他很多成長與幸運，所以特別拿來送給林俊憲，在小鴨紀念物上寫下「南高連憲」，期許南市能夠「幸福實憲」，祝福林俊憲在民調之戰過關。

林俊憲則回贈他當年擔任蔡英文總統競選發言人時，發起三隻小豬運動的小豬撲滿幸運物給賴瑞隆，祝福彼此都能在市長選舉順利圓滿。林俊憲說，十三日下午賴瑞隆已陪他在台南車隊掃街，僅完成一半路程，十四日完成另一半掃街，希望未來能雙雙當選南、高市長，必定能有好的密切合作及跨境治理，帶領台南與高雄兩市大成長、大進步。