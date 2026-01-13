賴瑞隆極小差距勝出代表民進黨參選高雄 許智傑、林岱樺回應了

民進黨立委許智傑、林岱樺。（資料照片／王侑聖攝）



民進黨高雄市長黨內初選昨天（12日）已進行電話初選民調，今天（13日）公布民調結果，由立委賴瑞隆以55.9995％勝出，以0.6188％的差距險勝第二名邱議瑩55.3807％，將代表民進黨競選高雄市長。第三名的許智傑51.9022％、第四名的林岱樺則是50.5986％。落敗的許智傑以及林岱樺稍早分別表達看法。

許智傑恭喜賴瑞隆 一起團結守住高雄

獲得初選民調第三的立委許智傑回應：「感謝市民朋友這段時間給予智傑的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力。」

民調第四的立委林岱樺則說，第一時間向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。她感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

林岱樺祝賀、遺憾但不怨懟





林岱樺表示，後續將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺最後表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。（責任編輯：卓琦）

