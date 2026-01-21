賴瑞隆正式獲民進黨提名參選2026高雄市長 提四大承諾：讓高雄邁向幸福之都

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨立委賴瑞隆今（21）日在黨主席賴清德、高雄市長陳其邁及黨內同志見證下，正式接受民進黨提名，宣布代表參選2026年高雄市長。賴瑞隆強調，將以謙卑態度承擔重任，延續高雄城市轉型動能，攜手市民邁向下一個黃金十年。

賴瑞隆致詞時，特別感謝高雄市民長期的支持與信任，也感謝邱議瑩、許智傑、林岱樺三位黨內同志在初選過程中展現高度風範與團結精神，讓他有機會承擔服務全體市民的責任。他表示，高雄是一座偉大的城市，市民理性、無私又熱情，而自己出身勞工家庭，能在最精華的二十年人生中投入市政與公共事務，深感榮幸。

回顧高雄的城市發展，賴瑞隆指出，自己親眼見證並參與高雄從被忽略到被重視、從承擔走向遠見的轉變歷程。他形容高雄是台灣的縮影，兼具山海河港、城市與農村、多元族群文化，以及從傳統產業、工業到智慧科技的完整產業結構，潛力無限。

賴瑞隆也肯定歷任市長的努力，從謝長廷奠定「海洋首都」、陳菊打造「南方首都」，到陳其邁推動高雄邁向「經濟首都」，一步一腳印，讓城市持續升級。他強調，城市競爭力來自首長的執行力與創意力，「選對的人，城市就會走對的路」。

面對距離2026年大選僅剩十個月，賴瑞隆提出「四個第一」承諾，包括「團結第一、專業第一、市政第一、高雄第一」，未來所有決策都將以高雄整體利益為優先，打造山海河港共好、世代共融、百業興盛的國際幸福之都。最後，賴瑞隆以「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行」期許自己與市民同行，強調守護高雄、守護台灣的信念絕不停歇，盼與市民共同開創高雄嶄新的未來。臉書貼文連結：

https://www.facebook.com/share/p/1ZRrhWSBUU/?mibextid=wwXIfr（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）