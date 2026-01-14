賴瑞隆比較好打？郭正亮曝柯志恩「最怕碰到這人」：在高雄的力量無孔不入

​民進黨高雄市長初選4強競爭激烈，民調結果昨日揭曉，確定由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨立委柯志恩。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》透露，其實柯志恩最怕碰到的對手不是賴瑞隆，而是綠營初選失利的這個人，因為背後的力量在高雄無孔不入，所擁有的資源至少是柯志恩的10倍。

民進黨高雄市長初選確定由賴瑞隆出線，賴瑞隆也在民調結果公布後表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

對此，郭正亮表示，民進黨初選後內部能否真的團結對外，這取決於國民黨的參選人是否有「隱蔽策反」的能力，若是從這點來看，國民黨立委謝龍介的能力比柯志恩強多了。

郭正亮透露，其實柯志恩私下曾說過，她最怕碰到的是陳其邁，反而不怕對決賴清德，要知道賴瑞隆的背後就是賴清德，而陳其邁在這次綠營高雄市長初選明顯是支持邱議瑩的。

郭正亮直言，陳其邁在高雄的力量無孔不入，因此柯志恩若對決邱議瑩肯定會很累，邱議瑩的資源「大到這輩子都想不到」、至少是柯志恩的10倍，陳其邁做了6年市長，在地的資源還是很雄厚的。相較來看，賴清德對高雄不熟，然後菊系掌門人、花媽陳菊的身體也不好，所以其實賴瑞隆沒有想像中強。

