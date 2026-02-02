賴瑞隆民調勝柯志恩 藍青年揪「魔鬼藏在細節裡」：他很難扶

2026年高雄市長最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆43.9%的支持度領先國民黨立委柯志恩的32.3%，引發討論。國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安指出，這份民調與民進黨初選民調的執行單位相同，但賴瑞隆的支持度卻大幅下跌，原因在於他的聲量低迷不振，他直呼，這樣的賴瑞隆「真的很難扶」。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

根據新頭殼（Newtalk）公布最新高雄市長選戰民調，結果顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度領先柯志恩的32.3%，兩人差距達11.6個百分點，另有23.8%受訪者無明確意見。

陳冠安今天表示，魔鬼藏在細節裡，同樣是委託山水，兩個多禮拜前的民進黨初選民調，賴瑞隆可是贏柯志恩30多個百分點，怎麼兩個禮拜之後，支持率卻大幅下跌？答案其實就在於賴瑞隆低迷不振的聲量。以Google Trends的搜尋趨勢來看，從1月21日賴被提名至今，柯志恩的聲量大概是賴的1.46倍左右。

陳冠安指出，不只輸給競爭對手，賴瑞隆這段期間的聲量，更是只有同期間被提名的陳亭妃一半。甚至在某些議題上，在初選落敗的邱議瑩都比賴更為積極。也因此，在賴瑞隆聲量低迷的情況下，目前就連泛綠基本盤鞏固都出現問題。從這份民調來看，泛綠基本盤高達46.5%，但賴瑞隆的總支持率卻只有43.9%。反觀柯志恩，雖然泛藍支持率只有24%，但卻能拿到超過基本盤的支持率，代表柯志恩有很強的外擴性，柯志恩除了泛藍外，在民眾黨支持者和中間選民的支持率，都贏過賴瑞隆。

陳冠安說，最諷刺的是，針對此份民調，賴瑞隆稱陳其邁有良好的政績，後續要整合各方力量，延續高雄的進步發展。但這份數據卻顯示，滿意陳其邁者，只有5成6的人選擇支持賴瑞隆。換句話來說，有高達4成4的邁粉，目前是不會投給賴瑞隆的，「聲量低迷、泛綠基本盤不穩、票源缺乏擴張性、無法繼承現任光環，這樣的阿隆，真的很難扶。」

柯志恩。（圖／中天新聞）

該民調由新頭殼委託山水民意研究股份有限公司執行的最新民調，於今年1月29日至30日執行，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）針對高雄市20歲以上民眾進行調查，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

