賴瑞隆民調大贏柯志恩！葉元之揭1關鍵原因

▲高雄市長選戰提前升溫，國民黨參選人柯志恩（左）對決民進黨參選人賴瑞隆（右）。（圖／翻攝自柯志恩、賴瑞隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 《東森新聞》日前公布的最新民調顯示，民進黨的高雄市長參選人賴瑞隆目前以45.5%支持度，領先國民黨對手柯志恩的26.2%，雙方差距19.3個百分點。對此，藍委葉元之昨（11）日，柯志恩4年前第一次到高雄就有40％得票率，現在柯志恩民調低於40％，他都不信，可能是藍營在高雄的表態率較低。

葉元之昨上《新聞大白話》提到，柯志恩4年前在選前的民調都是10％多，但最後的得票率是40％。所以任何民調做出來，只要柯志恩低於40%，他都不是很相信。

廣告 廣告

葉元之認為，現高雄市長陳其邁4年前競選連任，柯志恩則是第一次到高雄參選，她都可以選到40％。經過4年持續深耕高雄，她一定是比上次還要強。以她的對手來講，現在的賴瑞隆難道有贏過當時的陳其邁嗎？更何況，這幾年盜採砂石問題一大堆，比如近期的美濃「大峽谷」，這些都會是賴瑞隆參選的包袱，所以賴瑞隆的民調怎麼會高過當時陳其邁的得票率？

葉元之指出，假設撇開這個民調可信度不談，那就可能是藍營支持者在高雄的表態率比較低。不過，賴瑞隆是很需要這樣的一個民調，因為現在很多人都會覺得他很危險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆最新民調大贏柯志恩！這1群人「佔28%」投下選情變數

對美軍購在立院十度被擋！前藍委學者再示警：恐被川普取消

民眾當街嗆「土城的選擇」好尷尬！黃國昌新北拜票被酸爆