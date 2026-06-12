賴瑞隆民調大贏近18%? 2學者透警訊 : 「這數據」顯示 仍存在翻盤空間
[Newtalk新聞] 高雄市長選戰進入倒數不到半年的關鍵時刻，根據台灣國策智庫於今日（ 12 日）公布的最新民意調查，藍綠陣營的選情呈現明顯差距。數據顯示，代表民進黨參選的高雄市長參選人賴瑞隆，目前以 46.2% 的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩的 28.4% ；不過，仍有高達 25.4% 的選民尚未表態。在當選看好度方面，賴瑞隆同樣以 53.6% 的過半優勢，力壓柯志恩的 25.3% ，未表態比例則為 21.1% 。
這份由偏綠的財團法人凱達格蘭基金會贊助的民調，進一步剖析了兩位候選人的個人魅力與施政表現。在選民欣賞度部分，有 44.8% 的民眾表示欣賞賴瑞隆（不欣賞 26.1% 、無明確意見 29.1% ）；相對而言，柯志恩的欣賞度為 35.2% ，但不欣賞比例高達 38.6% ，呈現負面評價高於正面評價的隱憂。此外，在現任立法委員的施政滿意度調查中，賴瑞隆獲得 48.0% 的肯定，亦明顯勝過柯志恩的 32.4% 。
儘管賴瑞隆在各項數據上皆取得碾壓性優勢，但學者提醒選情仍存在翻盤空間。地域政策研究學者陳文甲教授分析指出，雖然賴瑞隆目前維持穩定領先，但不可忽視高達 25.4% 的未表態選民。陳文甲強調，在這些尚未決定支持對象的群體中，無政黨傾向及中間選民的觀望比例偏高，這意味著高雄市長的勝負尚未完全定案，未來的選戰攻防仍充滿變數。
國立臺灣師範大學教授曾冠球則點出賴瑞隆領先數據背後的潛在警訊。他分析，雖然賴瑞隆的支持度逼近五成，但針對其立委表現表示「不知道或不了解」的比例高達 30.8% ，對其個人「不知道或沒想法」者也有 28.9% 。
曾冠球直言，這顯示許多選民支持賴瑞隆，未必是因為深刻了解其施政理念，而更有可能是出自於認同民進黨，或是期盼延續現任市長陳其邁的執政路線。他警告，這種建立在政黨與執政光環上的支持具有一定脆弱性，若賴瑞隆無法在選戰進入實質比較階段時，迅速建立起鮮明的個人品牌，原本的支持度極有可能出現流失。
本次調查於 6 月 9 日至 10 日間進行，以高雄市年滿 20 歲之一般民眾為對象，有效樣本達 1094 份。在選戰進入白熱化的階段，如何爭取中間選民認同並強化個人特質，將成為藍綠雙方陣營接下來的首要課題。
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