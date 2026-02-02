賴瑞隆民調大超車柯志恩11％！他揪背後貓膩

▲高雄市長選戰提前升溫，國民黨參選人柯志恩（左）對決民進黨參選人賴瑞隆（右）。（圖／翻攝自柯志恩、賴瑞隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 《新頭殼》昨（2）日公布最新民調，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度高達43.9%，高於柯志恩的32.3%，差距達11.6個百分點。對此，政論粉專《政客爽》提到，山水民調公司一月份做的民調還顯示賴瑞隆領先30％，現在領先僅11％，恐意味賴瑞隆支持度縮水近20％。

《政客爽》這份民調對於青鳥來說很嗨，對於賴瑞隆來說卻是「黑色星期一，天地同悲」，為什麼這樣說？因為在1/13民進黨請「山水民調」做的初選民調，賴瑞隆贏柯志恩高達30%，但《新頭殼》委託「山水民調」做的高雄市長民調，賴瑞隆卻只贏柯志恩11%。

該粉專認為，也就是說這份民調恐意味賴瑞隆民調在短短1個月縮水近20%。唯一能止損的方式可能是要再出來哭一次，喊一次爸爸對不起。

該文一出，底下大批網友紛紛狠酸表示：「山水民ㄊㄧㄠˊ」、「不可信」、「最好笑的是左楠輸，鳳山贏」、「砲灰無誤」、「山水輪流轉」等。

