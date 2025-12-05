賴瑞隆民調奪冠...兒爆霸凌 媒體人預測綠營高雄市長初選：人人有機會

民進黨立委賴瑞隆的兒子捲入霸凌爭議，他今（5）日舉行記者會說明。（圖／姚志平攝）

2026年民進黨高雄市長初選戰火激烈，4位參選人包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺全力催票。不料，賴瑞隆的8歲兒子被爆料在學校霸凌同學，也令外界關心賴瑞隆的支持度是否會下滑，甚至會不會因而退選。對此，資深媒體人羅旺哲也做出分析了。

賴瑞隆近日在包括TVBS等部分公布的民調言皆奪冠，另有一份《精湛民調》公布最新數據，調查時間為114年11月27日至28日；結果也顯示，民進黨高雄市長4位參選人，對比國民黨柯志恩，賴瑞隆以47.8%：34.3%領先13.5個百分點，居4位綠營參選人之首，未決定者則有17.9%；林岱樺則呈現42.2%：30.4%，差距來到11.7個百分點，僅次於賴瑞隆。

而邱議瑩以44.6%：34.9%領先柯志恩9.7個百分點；許智傑為44.2%：36.3%，領先7.9個百分點。調查方式比照民進黨初選抽樣方式，以市話進行，有效樣本為1228份，所有結果均依照戶籍、年齡、性別進行加權，以貼近高雄市母體結構，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點。

資深媒體人羅旺哲今（5）日在臉書發文，他認為民進黨高雄市長初選，勝負難料。雖然賴瑞隆被爆兒子霸凌爭議，形象多少影響，但不少民調都顯示仍是民進黨內第一，接下來支持到會怎麼跑？目前未知數。

羅旺哲進一步說道，邱議瑩有陳水扁、蘇貞昌接連相挺，氣勢大漲，民調急起直追。許智傑從幾份民調看，支持度相當堅固，相較於其他人選，人緣算是最好，在高雄市區也有許多看板，看來會拚到底。

至於林岱樺則受官司影響，各項民調從最高到落後，即便落後，也未必出局。且也未顯示出崩盤情況，可見支持者也是很鐵，要轉移到其他人身上，也不容易。

羅旺哲總結，這場高雄市長初選，應該是近年來，綠營高雄市長最激烈一戰，目前「未見棄保、且人人有一拚機會」。

