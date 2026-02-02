賴瑞隆民調領先是假象？沈政男揭「抽樣誤差」數據：和柯志恩是勢均力敵

​新頭殼（Newtalk）今（2）日公布高雄市長選戰最新民調結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以43.9%贏過國民黨參選人柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。對此，精神科醫師沈政男發文指出，賴瑞隆並沒有真的贏柯志恩，雙方的差距並非拉大而是縮小，事實上就是勢均力敵，原因就在於民調的抽樣誤差關係。

​根據Newtalk民調顯示，若詢問「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩【人選隨機順序唸出】這兩個人當中，請問您最希望哪一位當高雄市長？」民調結果顯示，民進黨擬候選人賴瑞隆以43.9%贏過國民黨擬候選人柯志恩的32.3%，差距11.6個百分點，無明確意見者佔23.8%。​

廣告 廣告

對此，沈政男表示，最新Newstalk民調顯示，賴瑞隆領先柯志恩11.6個百分點，有媒體說這是拉大差距、輾壓，其實不是，而是抽樣誤差，證據就是他們同樣委託的山水民調，在今年1月初所做的數據是賴瑞隆領先柯志恩22個百分點，怎麼相隔1月，縮小到只剩11.6個百分點？

​ 賴瑞隆拉大與柯志恩的差距？沈政男曝民調抽樣誤差 ​



沈政男指出，就是因為一月初的抽樣，支持民進黨將近56%、到了二月初，變成了將近43%，而支持國民黨從將近15%變成了21%，支持民眾黨則是差不多。支持某政黨，就會支持該政黨提名的候選人，於是相隔一個月而已，就差了11個百分點。所以說，這百分百就是抽樣誤差的關係，而不是兩人實力有那麼大的變化。



沈政男提到，看這次的山水民調，藍白與綠營的政黨支持度約為30%比43%，柯志恩與賴瑞隆的支持度為32%比43%，也就是說，在中立選民部分，柯志恩還領先賴瑞隆，但這次的民調沒有公布中立選民的支持度分布。媒體花錢找民調公司做民調，顯然自己也不會解讀，然後引用的媒體與評論家也是如此，一份完整的選情民調，一定要列出政黨支持度與候選人支持度的關係，不然做了半天民調，只是隨著抽樣誤差而數字擺盪而已。



沈政男認為，合理的高雄市長選情估計仍是：賴瑞隆與柯志恩旗鼓相當。如果硬要拿同一家媒體的民調來解讀，那麼應該也是柯志恩從落後賴瑞隆22個百分點，縮小到11格百分點。

上述​民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。​



更多風傳媒報導

