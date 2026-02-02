賴瑞隆民調領先柯志恩 沈政男分析：雙方實力仍旗鼓相當

2026年高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩對決，最新民調顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度領先柯志恩的32.3%。不過，經常評論時事的精神科醫師沈政男分析指出，這並不代表兩人實力出現大變化，雙方仍舊旗鼓相當。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

根據新頭殼（Newtalk）公布最新高雄市長選戰民調，結果顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度領先柯志恩的32.3%，兩人差距達11.6個百分點，另有23.8%受訪者無明確意見。

廣告 廣告

對此，沈政男表示，有媒體說這是拉大差距、輾壓，其實不是，而是抽樣誤差，證據就是他們同樣委託的山水民調，在今年一月初所做的數據是賴瑞隆領先柯志恩22個百分點，怎麼相隔一個月，縮小到只剩11個百分點？因為一月初的抽樣，支持民進黨將近56%，到了二月初，變成了將近43%，而支持國民黨從將近15%變成了21%，支持民眾黨者則是差不多。支持某政黨，就會支持該政黨提名的候選人，於是相隔一個月而已，就差了11個百分點。所以，這就是抽樣誤差的關係，而不是兩人實力有那麼大的變化。

賴瑞隆支持度領先柯志恩11.6個百分點。（圖／新頭殼）

沈政男指出，這次的民調結果顯示，藍白與綠營的政黨支持度約為30%比43%，柯志恩與賴瑞隆的支持度為32%比43%。也就是說，在中立選民部分，柯志恩還領先賴瑞隆。他認為，合理的高雄市長選情估計，仍是賴瑞隆與柯志恩旗鼓相當。

柯志恩。（圖／中天新聞）

該民調由新頭殼委託山水民意研究股份有限公司執行的最新民調，於今年1月29日至30日執行，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）針對高雄市20歲以上民眾進行調查，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

延伸閱讀

明早親上火線 賴清德將親自說明台美經濟合作進展

吳子嘉曝柯建銘選總召是為跟賴清德討債 本人氣炸喊告！

見賴清德民調「2新高」 黃揚明：恭喜國民黨將讓他連任成功