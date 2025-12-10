賴瑞隆沒退選可能？施正鋒起底「一路上囂張無比」

民進黨立委賴瑞隆近日因家人遭指涉入校園霸凌事件，賴瑞隆7日釋出了與對方家長會面、當場致歉的畫面，表示已獲得諒解。但面對2026高雄市長選舉是否仍會參選到底，他8日回應，犯錯就要檢討改進，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒9日，賴瑞隆之所以「囂張」，是與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚，形容兩人的政治連結，有點像「陳其邁與蔡英文」的關係。

然而，對於賴瑞隆處理此事的態度，施正鋒9日在中天節目《大新聞大爆卦》中直言批評。他表示，「賴瑞隆的邏輯完全錯誤。我們說『罪不及妻兒』，是指政治人物的立場不該牽連家人；但現在情況剛好相反，是你的小孩被指控霸凌別人，你哭什麼哭？」

施正鋒更指出，賴瑞隆之所以「囂張」，是與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚，形容兩人的政治連結，有點像「陳其邁與蔡英文」的關係。他批評，賴瑞隆當年從局長一路升上立院召委，「召委不是簡單的位置，要資深、要具份量的人才能當，他一路上囂張無比。」

施正鋒質疑，賴瑞隆近年在立法院並無讓人印象深刻的表現，「最近BLACKPINK來台，他說都是他爭取、規劃的；但他當立委這幾年，有什麼法案是他真正蹲點、有貢獻的？完全沒有，就是因為他跟花媽關係很好。」

最後施正鋒更語重心長地問：「他有什麼好哭的？高雄人可以容忍這樣嗎？」

