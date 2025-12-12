賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。

賴瑞隆。(圖/中天新聞)

沈富雄11日在網路節目中分析，競逐高雄市長的民進黨4位參選人，原本民調差距不大，賴瑞隆稍微領先。他指出賴瑞隆最不對勁的地方就是哭，以他多年的觀察，尤其是在美國，任何政治人物哭就落選了，沒有例外。沈富雄質疑，小孩子這種事情都哭了，那將來如果當選市長，未來4年想哭幾次？

沈富雄進一步說，如果他是賴瑞隆，處理方式會完全不同。第一，他會很快處理掉這件事，不會拖1個星期；第二，不會完全看太太如何處理，他會介入干預太太處理得好不好；第三，他甚至不會讓自己的小孩子轉校，而是要讓他們面對，然後互相了解，化有事變無事。沈富雄強調，最大的不應該就是絕對不會哭。

柯志恩。(圖/中天新聞)

沈富雄認為，賴瑞隆的民調會稍微掉下去，結果這幾位參選人變成差不多，也許邱議瑩和賴瑞隆現在的民調差不多、平分秋色，至於其他兩人就不用談了。他認為這樣的局面實在平淡且無聊，現在比較開心的恐怕是柯志恩，起碼柯志恩是唯一沒事的人，她可以在旁邊好好靜觀其變。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

