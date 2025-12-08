賴瑞隆淚崩對兒喊話「爸爸對不起你」 詹江村批：典型政客

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，賴昨（7）日召開記者會，除再度向女童及其父母致歉外，談到兒子更一度淚崩，並表示「是爸爸對不起你」。國民黨桃園市議員詹江村痛批，賴果然是典型的政客，把自己孩子營造成全國受害者。

賴瑞隆昨召開記者表示，要對該名受害女童及其父母致上最深歉意，並強調到學期末前都不會讓他兒子去上學，也決定要離開這個學校，未來也不會跟受害女童有任何接觸；另外，賴也提及日前他回到家，兒子來跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，此時賴情緒激動，一度說不下去，並哭著表示他想對兒子說，是他對不起兒子，讓他這麼小就必須承受這些事，因他的身分、角色，使其兒子承受不該是這年紀承受的事，「是我對不起你，沒有善盡父親角色」。

賴瑞隆在記者會中強調，作為孩子的父親，他要幫兒子澄清一些事實，因最近很多網路上的消息並非事實，已經對兒子造成很多傷害；賴提及，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，最近網路上的謠言渲染很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，喊話外界別把8歲孩子妖魔化。

對此，詹江村今在臉書表示，賴瑞隆果然是一個典型政客，把自己孩子營造成全國受害者；詹強調，賴這種教育方式，讓他非常地不認同，並認為賴只要跟受害者道歉就好了。

賴瑞隆8歲兒子涉霸凌案持續延燒，不過賴昨晚發文則透露，已和受害女童的媽媽見面，除當面表達深刻的歉意，也非常感謝女孩媽媽願意與他對談，能夠把彼此的想法釐清和溝通，並強調最近的事，讓他和家人都有更多的成長，未來也會更精進面對事物的態度。

