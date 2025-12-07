賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯揪1矛盾「傷害反而更大」：只是為了替選情止血

​藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被民進黨視為焦點戰區的高雄，黨內初選更是相當激烈，不料民調穩居第一、又傳聞是總統賴清德屬意人選的立委賴瑞隆，卻爆出兒子在學校霸凌同學的爭議，是否將影響民調受到關注；對此賴瑞隆7日召開記者會再度說明後續情況，並在受訪時淚灑現場，國民黨立委徐巧芯認為，賴瑞隆這場記者會對自己造成更大傷害，因為明顯看出「只是為了替選情止血」而已。

徐巧芯在《週末大爆卦》節目中談到賴瑞隆淚灑記者會一事，直言「真的同情不起來」的同時感慨，怎麼會有這樣的家長。徐巧心坦言，很多家長、大人或是子女都經歷過霸凌，痛批賴瑞隆作為一個爸爸已經不及格，更別說還有著立委身分、未來還想選市長。

「這件事對他（賴瑞隆）的傷害反而越來越大」，徐巧芯指出，賴瑞隆記者會有很矛盾的一點，那就是他雖然表示會陪孩子，但卻沒有表達退出高雄市長選舉的想法；徐巧芯認為，賴瑞隆這場記者會邏輯不通、自我毛躉，明顯只是為了要替選情止血，畢竟市長選舉會很忙碌，若當選之後更是不用說，怎麼會仍拋出「陪伴孩子」這樣的說詞。

