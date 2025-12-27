賴瑞隆深入基層 車隊沿線加油聲不斷

▲立法委員賴瑞隆今天持續以最貼近市民的方式深入基層，一早前往三民市場掃街拜票，下午前進北高雄車隊掃街與攤商、鄉親面對面互動交流。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 立法委員賴瑞隆今（27）日持續以最貼近市民的方式深入基層，一早前往三民市場掃街拜票，下午前進北高雄，於路竹區、湖內區展開車隊掃街，隨後再轉往梓官區蚵仔寮市場，與攤商、鄉親面對面互動交流。市場與車隊行程沿線，民眾揮手致意、加油聲此起彼落，展現高雄人熱情，也反映市民對賴瑞隆長期深耕地方、踏實服務的肯定。

▲賴瑞隆車隊行經路竹、湖內主要幹道及社區，沿線住戶走出門口揮手致意，店家也紛紛加油打氣。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

賴瑞隆上午於三民市場逐攤致意，關心攤商生意狀況與生活需求，並主動與採買民眾握手互動、合影留念。不少民眾見到賴瑞隆即上前打氣，亦有長輩拉著他的手叮嚀「要繼續做事」，現場互動熱絡、氣氛溫暖。

廣告 廣告

▲賴瑞隆於三民市場逐攤致意，關心攤商生意狀況與生活需求，並主動與採買民眾握手互動、合影留念。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場是最熟悉、也最能直接聽見民意的地方；走進市場，不只是問候，更是深入瞭解市民的期待與生活需求。

下午車隊行經路竹、湖內主要幹道及社區，沿線住戶走出門口揮手致意，店家也紛紛加油打氣，並有民眾拿起手機拍照記錄，為賴瑞隆送上鼓勵與支持。賴瑞隆強調，未來將持續以務實步伐勤跑基層，把市民的聲音化為具體行動，做好準備、全力為高雄打拚，爭取更多認同與支持。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

三山造勢開場破8萬 林岱樺：不怨天尤人 撐到勝選

賴瑞隆家人校園事件獲平反 雙方家長達成共識屬孩子間衝突

南瀛草地音樂會及跨年晚會禁這些物品入場 黃偉哲：請配合